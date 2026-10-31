Aitana, 27 años, sobre la vivienda: "Vendí una casa alquilada. Las propiedades que tengo son para mi uso personal"

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LO ESENCIAL Las claves Aitana aclara que sus propiedades inmobiliarias actuales son principalmente para uso personal y afirma que no especula con la vivienda. La cantante revela que ya ha vendido uno de los inmuebles que tenía alquilados tras las críticas recibidas por su patrimonio. Defiende que su privilegio no le resta empatía ante la crisis de accesibilidad a la vivienda que sufren miles de jóvenes en España. Aitana recalca que mantiene su residencia fiscal en España, paga la mitad de sus ingresos en impuestos a Hacienda y rechaza mudarse a países como Andorra.

Aitana ha vuelto a pronunciarse sobre la crisis de la vivienda en España y las críticas que recibió por su patrimonio inmobiliario. En una entrevista con la revista GQ, la cantante aseguró que su posición privilegiada no puede alejarla de los problemas que afrontan miles de jóvenes para acceder a una casa.

También ha aclarado qué ha ocurrido con los inmuebles que tenía alquilados y ha defendido su compromiso fiscal con España. "Mi privilegio no puede nublar mi empatía", afirma la artista, que considera necesario utilizar su altavoz público para dar visibilidad a una problemática que, a su juicio, requiere soluciones.

"Necesitamos que pase algo", reclama al referirse a las dificultades que encuentran aquellos que no pueden comprar una vivienda y continúan viviendo con sus padres.

La polémica por sus 4 casas

La controversia se remonta al 19 de febrero de 2025, cuando Aitana visitó La Revuelta, el programa presentado por David Broncano en TVE. Durante la conversación sobre su patrimonio, explicó que preferiría invertir sus ganancias en inmuebles antes que acumular grandes cantidades de dinero en el banco.

La cantante detalló que tenía cuatro viviendas: una en Madrid, otra en Miami para sus estancias profesionales en Estados Unidos y otras dos que mantenía alquiladas. El valor conjunto de estas propiedades rondaba los 4,5 millones de euros, según explicó entonces.

Sus declaraciones provocaron numerosas críticas en redes sociales. Algunos usuarios la calificaron de especuladora y cuestionaron que una artista con su capacidad económica tuviera viviendas destinadas al alquiler en plena crisis inmobiliaria.

Así, el debate sobre el patrimonio de Aitana coincide con una crisis habitacional que dificulta el acceso a la vivienda en España.

El encarecimiento de los alquileres, la falta de oferta asequible y las dificultades para ahorrar la entrada de una hipoteca han convertido la emancipación en un objetivo complicado para buena parte de la población joven.

En este contexto, la cantante admite que inicialmente no comprendió la dimensión del problema: "Para empezar, era una persona más pequeña y no tenía conciencia de lo que era el tema de la vivienda por aquel entonces. ¡Mala mía!".

La artista asegura que aquella experiencia le permitió informarse mejor y revisar su situación inmobiliaria. "Una de esas casas alquiladas ya la vendí", asegura. "Las propiedades que pueda tener son únicamente para mi uso personal".

No obstante, confirma que todavía conserva una vivienda alquilada, aunque sostiene que sus condiciones son distintas de las habituales del mercado actual.

Aitana también distingue entre su patrimonio particular y los fondos de inversión inmobiliaria. "Desde luego puedo decir que no especulo con la vivienda ni lo voy a querer hacer nunca", afirma.

Por último, defiende que mantiene su residencia fiscal en España y rechaza las estrategias para evitar impuestos trasladándose al extranjero. "Te aseguro que la mitad de mis ingresos se van a Hacienda y eso nunca lo voy a cambiar", sostiene.

La cantante reconoce su posición privilegiada y considera que quienes más ganan deben contribuir al sostenimiento de los servicios públicos. "Nunca me vas a escuchar quejarme de eso", confesaba. "No voy a buscar estrategias para irme a Andorra ni tampoco excusas para mudarme a Miami".

De hecho, no dudó en cargar contra los propietarios de múltiples inmuebles: "Tampoco estoy de acuerdo con que una persona tenga 10 casas, pero si las tiene, que se le apliquen todos los impuestos que correspondan".