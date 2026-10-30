Tomás, carnicero con más de 32 años de experiencia: "No hay gente que quiera este trabajo, pero nuestro hijo lo va a seguir"

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LO ESENCIAL Las claves Tomás y su esposa Ana han superado el fracaso de un primer intento y deudas para consolidar su propia carnicería tradicional. El negocio familiar cuenta con relevo generacional garantizado gracias a su hijo David, a diferencia del 20% al 30% de carnicerías que han cerrado en España. El carnicero advierte sobre la dificultad actual de emprender en el sector, estimando que abrir un local medio-pequeño requiere una inversión mínima de 150.000 euros.

España cuenta con una importante industria cárnica, además de su reconocida actividad agrícola y su larga tradición vitivinícola. Los sectores porcino, ovino y caprino tienen un peso destacado en el país, donde la carne ocupa un lugar relevante tanto en la gastronomía como en la economía.

Sin embargo, el panorama comercial ha experimentado cambios significativos durante los últimos años. La expansión de los supermercados ha transformado los hábitos de compra y ha reducido la presencia de los pequeños establecimientos.

Como consecuencia, las carnicerías tradicionales pierden terreno en los barrios, una tendencia que también está relacionada con la falta de relevo generacional para continuar con muchos negocios familiares.

Tomás lleva tres décadas dedicado al oficio de carnicero y actualmente está al frente de su propio establecimiento junto a su mujer, Ana, y su hijo, David.

Aunque ha conseguido consolidar su negocio, su trayectoria no ha estado exenta de dificultades, una experiencia que refleja los desafíos a los que se enfrentan quienes deciden emprender en el sector cárnico.

Las carnicerías en España

Se calcula que en los últimos años han cerrado entre un 20% y un 30% de las carnicerías tradicionales, en gran parte porque los hijos de los propietarios no desean continuar con el negocio, obligando a bajar la persiana.

En este contexto, la falta de relevo generacional es una realidad patente. No obstante, Tomás y Ana no han enfrentado ese problema. Tras varios intentos por consolidar su proyecto, lograron afianzarse y su hijo David disfruta de la profesión, garantizando la continuidad del negocio.

Su historia, sin embargo, comienza mucho antes de la apertura de la carnicería Manjares, como relataron en el canal de YouTube de Adrian G. Martín.

"Nosotros salimos de la cadena de supermercados creyendo que nos íbamos a comer el mundo", rememoraba Tomás. "Salimos y nos fuimos a una carnicería muy antigua. Tenía muchos fallos y nos costó arrancarla. De hecho, no arrancamos. Nos arruinamos".

El primer fracaso no les detuvo. Todo lo contrario. "Teníamos una deuda muy grande, teníamos una hipoteca y ya me había nacido el niño, ya tenía dos meses y nos surgió la oportunidad de coger una carnicería", afirmaba Ana.

"Pedían un traspaso, debíamos mucho dinero y a mí me daba mucho miedo. Pero como él es emprendedor, le dije: 'Vamos a luchar, vamos a intentarlo'. Y ahí iniciamos otra vez". A partir de ese momento, la pareja decidió que esta vez su carnicería debía prosperar, aprendiendo de los errores del primer proyecto.

"Económicamente no teníamos nada", apuntaba Ana. "Negociamos la parte del pago con los propietarios que dejaban la carnicería y con mucha emoción y esfuerzo remontamos".

"La verdad que el barrio nos acogió bastante bien y los primeros años pudimos remontar la deuda, pagando en el tiempo que habíamos acordado con el propietario", rememoraba la emprendedora.

Tras tantos años, Tomás y Ana han consolidado su negocio, ganándose la fidelidad de sus clientes y ofreciendo productos de máxima calidad.

"El mundo de la carne es muy perecedero porque se estropea muy rápido y como no estés muy encima del negocio falla", reconocía Tomás. Por su parte, Ana destacaba las dificultades de emprender en este sector.

"Cuando estás en la calle, estás solo. En un supermercado vienen, pero cuando estás en la calle tienen que venir por lo que estás ofreciendo, por lo que tienes... es muy difícil", afirmaba.

De cara al futuro, Tomás se muestra tranquilo al saber que su hijo David está interesado en continuar con la carnicería. "Es un tema importante porque no se encuentra gente que quiera un trabajo que requiera tanto esfuerzo físico", aseguraba.

"Nosotros hemos tenido suerte porque uno de nuestros hijos quiere seguir con el negocio. Cuando se acabe una generación sí que va a haber muchos problemas".

Tomás también reflexionaba sobre cómo ha evolucionado la industria cárnica desde sus comienzos: "Hoy por hoy es un suicidio poner una carnicería. Con la inflación que hubo se ha disparado el coste, depende mucho del tamaño que quieras montar".

"Una de tamaño medio-pequeño por menos de 150.000 euros no la montas. Si quieres montarla bien. Piensa que la parte que nosotros sufrimos del frío a nivel industrial, es muy caro", indicaba.