Los pescaderos coinciden: "Cada vez hay menos pescaderías de barrio en España, falta vocación entre los jóvenes"

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LO ESENCIAL Las claves España ha perdido más de un tercio de sus pescaderías tradicionales desde 2007, sumando alrededor de 5.000 establecimientos cerrados según FEDEPESCA. La falta de relevo generacional y de vocación entre los jóvenes amenaza la continuidad del oficio de pescadero en los barrios y mercados de proximidad. Exigentes condiciones laborales, con jornadas que inician de madrugada, y el manejo de un producto muy perecedero dificultan la llegada de nuevos profesionales. Los cambios en los hábitos de consumo y la competencia de los supermercados, que ofrecen mayor comodidad, restan ventas a las pescaderías tradicionales.

Las pescaderías de barrio forman parte del comercio tradicional español, pero cada vez resulta más difícil encontrarlas en las calles de las ciudades y los municipios.

La falta de relevo generacional, unas jornadas laborales exigentes y los cambios en los hábitos de consumo están poniendo contra las cuerdas a un oficio que durante décadas ha sido habitual en los mercados y las tiendas de proximidad.

Los datos reflejan la dimensión del problema. Según la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (FEDEPESCA), España ha perdido más de un tercio de sus pescaderías tradicionales desde 2007, con alrededor de 5.000 establecimientos cerrados.

Una tendencia que amenaza la continuidad de un modelo de negocio que encuentra cada vez más dificultades para atraer a nuevos profesionales. Francisco, pescadero, conoce de primera mano esta realidad.

A su juicio, uno de los principales obstáculos es la falta de jóvenes dispuestos a continuar con la actividad. El aumento de quienes optan por cursar estudios superiores y la escasez de sucesores han provocado que muchos negocios dependan de profesionales que se acercan a la edad de jubilación.

Desaparecen las pescaderías

"Cada vez hay menos", reconoce Francisco a EL ESPAÑOL al ser preguntado por la desaparición de estos establecimientos. Una situación que relaciona con la falta de vocación entre los jóvenes y con un sector en el que la continuidad del negocio ha quedado ligada, en muchos casos, a los descendientes de familias dedicadas históricamente a la pescadería.

Las condiciones laborales tampoco ayudan a atraer trabajadores. Según Francisco, dedicarse a la pescadería exige levantarse como mínimo a las cinco de la mañana, afrontar jornadas largas y realizar un trabajo físicamente exigente.

A ello se suma la necesidad de controlar un producto altamente perecedero, por lo que calcular correctamente las compras resulta fundamental para evitar que el género sobrante se traduzca en pérdidas económicas.

Mientras tanto, los supermercados han ganado terreno gracias a una oferta que permite comprar pescado limpio, preparado y envasado sin tener que acudir a un establecimiento especializado. Con cada vez más hogares en los que ambos miembros de la pareja trabajan, la comodidad se ha convertido en un factor decisivo.

Francisco reconoce que esta tendencia resta ventas a las pescaderías tradicionales. Aunque el producto puede resultar más caro en las grandes superficies, muchos consumidores priorizan ahorrar tiempo y evitar las colas.

A estas dificultades se suman las variaciones de precio. Francisco explica que el pescado fresco fluctúa según la temporada y las capturas disponibles en las lonjas, mientras que el congelado ha experimentado subidas especialmente acusadas.

El bacalao es uno de los ejemplos más claros: su precio pasó de 11,85 a 17,75 euros por kilo en menos de seis meses. Ante este escenario, algunas familias concentran sus compras al principio de mes o aprovechan las bajadas del pescado fresco para congelarlo.

La combinación de costes, competencia y falta de relevo plantea un desafío para el comercio tradicional. Mantener vivas las pescaderías de barrio dependerá tanto de atraer a nuevos profesionales como de recuperar a unos consumidores que cada vez valoran más la rapidez y la comodidad.