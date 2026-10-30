Mario Rivas, alcalde de Villablino, durante el certamen ganadero de la Asturiana de los Valles. YouTube - El Campo de Asturias.

Mario, 48 años, alcalde de un pueblo: "A los jóvenes hay que decirles que aquí no solo hay animales, también hay futuro"

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LO ESENCIAL Las claves Solo el 9 % de los titulares de explotaciones agrarias en España tiene menos de 40 años, lo que refleja un problema de falta de relevo generacional. El alcalde de Villablino, Mario Rivas, destaca el resurgimiento de la ganadería liderado por jóvenes tras el declive de la minería en el municipio leonés. Rivas pide a las administraciones "menos política y más apoyo" real a los ganaderos frente a las enfermedades de las reses y las restricciones de movimiento. El Ayuntamiento de Villablino y los productores locales colaboran para rescatar y promocionar la mantequera leonesa, una raza autóctona de vaca.

Uno de los principales problemas de la ganadería y la agricultura en España es la falta de relevo generacional. Y es que solo el 9 % de los titulares de explotaciones agrarias tiene menos de 40 años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

No obstante, en algunos pueblos se está tratando de cambiar esa tendencia. "A los jóvenes hay que decirles que aquí no solo hay animales, aquí hay futuro y en eso es en lo que tienen que fijarse", declara el alcalde de Villablino, Mario Rivas, en el canal de YouTube de El Campo de Asturias.

"En nuestro municipio estamos muy satisfechos de la continuidad que está teniendo la ganadería, especialmente por los jóvenes que apuestan por el sector", apunta el edil.

Villablino es un pueblo de unos 7.500 habitantes de la zona rural de León. Hace años, el principal motor económico del municipio era la minería, pero con el paso de las décadas, el protagonismo lo ha ido cogiendo la ganadería.

"Normalmente la ganadería servía como un complemento a la actividad minera, ahora está resurgiendo a través de los jóvenes", expone Rivas durante el certamen ganadero de la Asturiana de los Valles.

"Menos política y más apoyo"

"Uno de nuestros objetivos era profesionalizar el sector ganadero en la comarca de la Laciana", añade. Para llevar a cabo esta labor, el alcalde defiende trabajar conjuntamente con los ganaderos: "Las administraciones tenemos que empujar y apoyar, pero de la mano de los ganaderos".

En esta línea, considera que los políticos deben "hacer una reflexión clara" ante las enfermedades de las reses y las restricciones de movimiento.

"Con este tipo de cosas hace falta menos política y más acompañamiento a los profesionales, que son los que sufren el problema", argumenta Rivas.

Según el alcalde, los ganaderos "son los que mejor entienden la situación, pero también los que se están llevando el mayor golpe". Por eso, pide escuchar a los ganaderos y coordinar todas las administraciones para encontrar la mejor solución.

La mantequera leonesa

Durante la entrevista, el edil explica una alianza estratégica entre el Ayuntamiento y los productores locales para rescatar una raza autóctona de vaca: la mantequera leonesa.

"Es una raza de la provincia de León, pero nació en Villablino, en el Valle de Laciana", explica Rivas. "Estamos dando los pasos para convertir la mantequera leonesa no solo un referente del territorio, sino de todo el Estado".