Grizzly dejó la ciudad por un pueblo de 50 habitantes: "Una casa de 3 habitaciones y reformada puede salir a 500€"

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LO ESENCIAL Las claves Grizzly, una madre soltera de Perú, dejó Madrid por el elevado coste de la vivienda y la falta de espacio en centros de acogida para mudarse a Muñotello, un pueblo abulense de 50 habitantes. En el municipio rural ha conseguido una casa reformada de tres habitaciones por un precio similar al de alquilar una sola habitación en la capital española (entre 300 y 500 euros). Actualmente combina la limpieza de calles para el ayuntamiento, el trabajo por horas en domicilios y la gestión de su propio bar como autónoma tras una inversión inicial de unos 5.000 euros. Destaca la tranquilidad y estabilidad financiera para sus dos hijos, quienes cuentan con transporte escolar gratuito y atención médica cercana.

Grizzly es originaria de Perú y llegó a Madrid con sus hijos buscando un nuevo comienzo; no obstante, se topó de bruces con el problema de la vivienda y el estrés de la gran ciudad.

Así, decidió abandonar la capital y establecerse en Muñotello, un pueblo de 50 habitantes, a 147 kilómetros de Madrid y 38 kilómetros de Ávila; donde consiguió hacerse con una vivienda y su propio negocio, comentó al canal Prixline en YouTube.

De esta manera, la historia de Grizzly es una de las muchas personas que abandonan la capital por la España rural. Ahora vive con sus hijos en un entorno seguro, tranquilo y, sobre todo, donde tiene estabilidad financiera.

Casa, empleo y tranquilidad

Grizzly es madre soltera y en Madrid estuvo viviendo en una residencia de acogida hasta que se encontró con John y Zuli, que la orientaron sobre cómo conseguir una vivienda y un empleo fuera de la capital.

La situación de Grizzly era drástica, ya que, al estar en acogida, tenía un tiempo máximo de permanencia que ya había llegado a su límite, con lo cual "tenía que mudarme sí o sí".

Así fue como acabó en Muñotello, donde consiguió todo lo que buscaba. "Yo trabajo en el mismo pueblo en el que vivo. Trabajo en el ayuntamiento limpiando las calles; eso es media jornada, y trabajo también en el bar que es mío. Está a mi nombre porque también estoy de autónoma".

Sobre su vivienda, comentó que "es un alquiler muy asequible para cualquier persona; es como una habitación en Madrid que te puede costar entre 300 y 500 euros al mes, como mínimo".

Incluso expresó que este alquiler es por "una casa completa, con tres dormitorios, un baño, una sala, la cocina muy aparte, tiene calefacción, todo está reformado y en buen estado".

Lo curioso es que Grizzly no tenía ninguna clase de experiencia, sino que fue aprendiendo con el tiempo, siempre clara en que su prioridad era darles un techo a sus hijos.

Grizzly dejó la ciudad por un pueblo de 50 habitantes: "El alquiler es asequible, en Madrid, una habitación son 500€"

Para hacerse con el bar, recordó, tuvo que hacer una inversión inicial para remodelarlo y convertirlo en el negocio que buscaba tener. Por ello, recomendó que "vengan con un dinerito de la capital (...) mínimo unos 5.000 euros por lo menos para invertir en un bar, porque siempre hay que renovar algo".

Aunque ya la jornada de Grizzly limpiando las calles y manejando un bar parece intensa, la latinoamericana añadió que "en mi tiempo libre hago limpieza de casas en el pueblo".

A pesar de la carga de trabajo, la autónoma considera que esta decisión ha sido muy positiva para sus hijos, de cuatro y once años, que van al colegio en un autobús gratuito, cerca del pueblo, y todo lo demás lo tienen en Muñotello, donde además, señaló, hay más tranquilidad y libertad que en la ciudad.

En el caso de emergencias, Grizzly señaló que "aquí está el consultorio con mi doctora de cabecera, y en el pueblo de al frente, que es el vecino legalmente, hay un hospital que te puede atender las 24 horas de los 7 días de la semana ante cualquier emergencia".

Así, la trabajadora originaria de Perú confesó que, aunque el cambio ha sido complicado, tanto adaptarse a la cultura española como al mundo de la hostelería, huir de la capital al pueblo fue una de sus grandes decisiones: "Verles una sonrisa cada día a mis hijos me satisface como madre", concluyó.