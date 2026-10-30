La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados. Europa Press

Entró en vigor: los trabajadores tienen derecho a 4 días retribuidos al año por urgencias familiares imprevistas

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LO ESENCIAL Las claves El Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a hasta 4 días al año retribuidos por motivos de fuerza mayor o urgencias familiares imprevistas. El permiso puede disfrutarse por horas sueltas o días completos y cubre a familiares directos y a cualquier persona que conviva bajo el mismo techo. No exige preaviso previo, pero la persona trabajadora debe avisar lo antes posible y presentar posteriormente un justificante de la urgencia. Las empresas no pueden descontar estas ausencias del salario ni obligar a recuperar las horas utilizadas dentro del límite legal.

Tener que salir corriendo del trabajo porque el colegio avisa de que un hijo tiene fiebre o acompañar a un familiar directo a urgencias ya no cuesta dinero de la nómina. La legislación laboral reconoce el derecho a ausentarse por motivos de fuerza mayor.

La normativa incorporada en el artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores establece un margen de hasta cuatro días al año para atender estas incidencias domésticas. Esta medida garantiza que las ausencias justificadas no puedan ser descontadas del salario ni computadas como días de asuntos propios.

A diferencia de otros descansos laborales planificados, este derecho protege situaciones donde la presencia de la persona trabajadora resulta imprescindible de forma inmediata. Además, las recientes sentencias judiciales blindan su cobro aunque el convenio colectivo de la empresa guarde silencio al respecto.

Una de las principales ventajas de este permiso es que no obliga a gastar jornadas de golpe en el calendario laboral. La ley permite utilizarlo por horas sueltas o medias jornadas hasta consumir el equivalente a los cuatro días anuales, unos 32 períodos laborables en contratos estándar.

El paraguas que lo protege va mucho más allá de los familiares de primer grado y abarca a cualquier persona que conviva bajo el mismo techo. Si la pareja, un hijo, los padres o incluso un compañero de piso sufre un percance, el empleado puede acudir a su auxilio sin recibir ningún castigo por parte de la empresa.

Requiere justificación

Dada la imprevisibilidad con la que aparecen las urgencias familiares, la normativa no exige al empleado solicitar el permiso con días de antelación para probar su validez. Basta con enviar un aviso rápido a recursos humanos mediante un mensaje o correo electrónico explicando la salida de emergencia del centro.

La persona trabajadora, por su parte, sí debe presentar a posteriori la documentación que acredite formalmente la causa del abandono de su puesto. Un justificante médico del servicio de urgencias, el aviso del colegio infantil o un parte de siniestro en la vivienda son suficientes para evitar sanciones.

Conviene no confundir esta norma por fuerza mayor con el permiso del artículo 37.3.b del Estatuto. Dicho precepto otorga cinco días retribuidos por cada hospitalización, cirugía o reposo domiciliario de un familiar, sin un límite acumulado al año como sí sucede con el artículo 37.9 mencionado.

Las empresas no tienen potestad legal para obligar a recuperar estas horas. En caso de superar el tope legal de los cuatro días retribuidos, el empleado puede seguir ausentándose si persiste la emergencia. Sin embargo, las horas adicionales se tramitarán sin sueldo o deberán compensarse a nivel interno con la compañía.