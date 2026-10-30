Ángel invirtió los 30.000 euros que había conseguido ahorrar como asalariado en un inmueble cercano a Valladolid. YouTube - Libertad Inmobiliaria.

Ángel, propietario de 12 pisos en alquiler: "Ingreso unos 5.500 euros al mes, gracias a eso puedo vivir donde quiero"

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LO ESENCIAL Las claves Ángel, un inversor de 32 años, ha logrado adquirir 12 pisos de alquiler en la zona de Valladolid, lo que le genera unos ingresos mensuales de 5.500 euros. Comenzó su patrimonio a los 26 años invirtiendo 30.000 euros ahorrados como asalariado en su primer inmueble en lugar de comprarse un coche. Actualmente vive de alquiler en un chalet valorado en 550.000 euros cuya renta de 1.100 euros paga con los ingresos que obtiene de dos de sus pisos. Su nuevo proyecto inmobiliario consiste en convertirse en promotor tras adquirir un edificio para transformar cinco pisos en 14 apartamentos.

"El dinero puede generar más dinero". Con esta frase resume Ángel el cambio de mentalidad que hizo a los 26 años. Tras ahorrar 30.000 euros como asalariado, tuvo la tentación de comprarse un coche. Finalmente, optó por invertir sus ahorros en un inmueble cercano a Valladolid.

Gracias a esa decisión, seis años después presume de tener 12 pisos en cartera. "Tengo unos ingresos de 5.500 euros mensuales", expone en un vídeo de YouTube para Libertad Inmobiliaria. "Lo que más me gusta de invertir en pisos es la libertad de no depender de una nómina", confiesa.

"No dependo de un trabajo y puedo hacer lo que quiera cuando quiera", resume el inversor inmobiliario. Su gestión ha sido tan buena que actualmente vive de alquiler en un chalet de unos 550.000 euros.

"Si lo comprase, perdería todo el dinero que tengo ahorrado y además lapidaría mi ratio de endeudamiento", apunta el inversor antes de añadir: "Con dos de mis pisos me pago ese alquiler, que es de 1.100 euros".

Su zona de inversión es Valladolid: "Es una plaza muy buena porque los precios todavía están contenidos, hay bastante alquiler rentable y cercanía con Madrid". Por estos motivos, Ángel asegura que por ahora no piensa en adquirir inmuebles en otro territorio.

Por otro lado, destaca la importancia de ser valiente a la hora de invertir: "El mejor consejo que puedo dar a cualquier persona es que actúe porque el miedo paraliza, son todas limitaciones mentales".

Y es que cuando él compró su primer piso, también tuvo muchas dudas: "Lo compré con muchísimos miedos, me preguntaba si se iba a alquilar, si alguien querría vivir en él...".

Ya con 32 años, Ángel ha decidido dar el siguiente paso: convertirse en promotor. "Me he metido en una gorda", confiesa. En esta línea, ha comprado un edificio para transformar cinco pisos en 14 apartamentos de uno y dos dormitorios.

"Esto es un máster", expresa. Uno de los aspectos más importantes a revisar para un propietario son las instalaciones de los suministros: "La electricidad y la fontanería son las cositas que no se ven, pero luego son las que más problemas dan en el día a día".

"Ningún inversor quiere estar todo el día atento a incidencias", añade. Finalmente, Ángel reflexiona sobre los beneficios no económicos que le brinda poder vivir de sus alquileres.

"Hoy en día la gente rica no es por los ceros que tienen en la cuenta, sino porque pueden irse un martes cualquiera por la mañana a esquiar, para mí eso es plenitud", concluye.