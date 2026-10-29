Pantalla informativa con viajes 'demorados' en la estación de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor en una imagen de archivo. Carlos Luján / Europa Press

Suspendidos los viajes en alta velocidad entre Madrid y Andalucía: cómo recuperar el billete de AVE, Ouigo o Iryo

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LO ESENCIAL Las claves Un accidente ferroviario en Urda entre un AVE y un tren Iryo obliga a suspender la alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Renfe, Iryo y Ouigo han bloqueado la venta de billetes en esta línea con diferentes fechas límite iniciales según la compañía. Las tres operadoras garantizan la devolución del importe de los billetes ya comprados para los trayectos afectados. Cada compañía ha habilitado canales específicos (correo, WhatsApp, web o teléfono) para gestionar cambios y reembolsos.

El accidente ferroviario ocurrido en la localidad toledana de Urda entre un tren AVE y otro Iryo ha provocado la suspensión de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Una línea usada por miles de viajeros a diario.

Las tres compañías que usan dicha línea (Renfe, Ouigo o Iryo) han anunciado que bloquean la venta de sus billetes. Así, Renfe (AVE y Avlo) lo hará hasta el 13 de diciembre; Ouigo, hasta el 2 de noviembre; e Iryo, hasta el 9 de noviembre.

Las tres compañías no descartan que estas fechas se alarguen todavía más en el tiempo. En concreto, hasta que Adif restablezca la circulación ferroviaria.

Billetes ya comprados

La pregunta que se hacen otros miles de viajeros es qué va a pasar con sus billetes ya adquiridos, y si tienen que viajar en fechas anteriores a las previstas por las compañías para volver a vender billetes.

La respuesta para todos ellos es que podrán recuperar el dinero de los billetes ya comprados.

Así, en el caso de Renfe (AVE y Avlo), la compañía está poniéndose en contacto con las personas afectadas por correo electrónico. Un mensaje en el que se les informa sobre las cancelaciones previstas así como las alternativas de viaje.

Estos pasajeros disponen de un formulario de indemnizaciones en la página web de Renfe, también en su app. Por último, pueden llamar al teléfono de atención al cliente 912 320 320.

Iryo, por su parte, atenderá a los clientes afectados en su servicio de atención al cliente: 910 150 000. Mientras que Ouigo lo que hará es ponerse en contacto con los viajeros a través de dos medios distintos: vía e-mail o bien WhatsApp.

En estos mensajes se les dará las explicaciones oportunas para poder recuperar el dinero de los billetes adquiridos.

Recordemos que esta compañía permite a sus viajeros tramitar la devolución del billete, o cambiar la fecha del mismo, una vez transcurridos 30 días después de la cancelación.