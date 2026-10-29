Muere Patrick Stewart a los 86 años: última hora, en directo | Adiós al Profesor X de 'X-Men' y a Jean-Luc Picard en 'Star Trek'

El aclamado actor británico Patrick Stewart, reconocido por sus papeles protagónicos en Star Trek y X-Men, falleció a los 86 años en su casa de Los Ángeles.

Su portavoz confirmó que su muerte ocurrió tras un breve y conmovedor proceso debido a la enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, rodeado del cariño de sus familiares y amigos.

Tras forjar una sólida carrera en el teatro clásico británico, Stewart alcanzó la fama mundial al dar vida al legendario capitán Jean-Luc Picard, personaje que interpretó a lo largo de varias décadas en televisión y cine.