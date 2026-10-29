Muere Patrick Stewart a los 86 años: última hora, en directo | Adiós al Profesor X de 'X-Men' y a Jean-Luc Picard en 'Star Trek'
Patrick Stewart ha fallecido a los 86 años en su hogar, dejando un legado imborrable gracias a icónicos papeles como el capitán Jean-Luc Picard en Star Trek.
El aclamado actor británico Patrick Stewart, reconocido por sus papeles protagónicos en Star Trek y X-Men, falleció a los 86 años en su casa de Los Ángeles.
Su portavoz confirmó que su muerte ocurrió tras un breve y conmovedor proceso debido a la enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, rodeado del cariño de sus familiares y amigos.
Tras forjar una sólida carrera en el teatro clásico británico, Stewart alcanzó la fama mundial al dar vida al legendario capitán Jean-Luc Picard, personaje que interpretó a lo largo de varias décadas en televisión y cine.
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La mítica amistad que unió a dos 'rivales' mutantes
Más allá de encarnar a antagonistas ideológicos en la franquicia X-Men como Charles Xavier y Magneto, Patrick Stewart e Ian McKellen forjaron una de las amistades más célebres de la escena británica.
Se conocieron en la década de 1970 en la Royal Shakespeare Company, compartieron escenario en Broadway con Esperando a Godot y fue el propio McKellen quien ofició legalmente la boda de Stewart con la música Sunny Ozell en 2013
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El último adiós de Patrick Stewart en la gran pantalla en 'Avengers: Doomsday'
En Avengers: Doomsday, Patrick Stewart retomó por última vez su legendario papel como el Profesor Charles Xavier (Profesor X).
Esta participación multiversal marcó su despedida definitiva de la saga de Marvel y se convirtió en su última actuación en pantalla.
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27 años al frente de la Flota Estelar
El intérprete británico sumó cerca de tres décadas ligado al universo Star Trek.
Desde su debut en televisión en 1987 hasta el desenlace de la trilogía televisiva Star Trek: Picard en 2023, dio vida al capitán Jean-Luc Picard en cuatro series de televisión, cuatro largometrajes cinematográficos y múltiples adaptaciones en videojuegos, convirtiéndose en el capitán más longevo y laureado de la saga.
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¿Qué legado deja más allá de la pantalla?
Stewart compaginó siempre los grandes taquillazos comerciales con montajes de Shakespeare en el West End y Broadway, destacando en obras como Macbeth, Hamlet o La tempestad.
Además de su prolífica labor como actor de doblaje teatral y cinematográfico, ejerció como un firme activista social: fue un portavoz destacado contra la violencia de género y doméstica —apoyando a organizaciones como Refuge— y un abierto defensor de la salud mental y la ayuda al estrés postraumático.
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La familia pide donaciones para la investigación del alzhéimer en lugar de flores
In lieu of flowers, memorial contributions may be made to: Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund https://t.co/luC5CdcWDy Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources https://t.co/zvNptfyuNd Photo Credit: Tommy Garcia https://t.co/XNncEVq56X— Patrick Stewart (@SirPatStew) October 29, 2026
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¿Cuáles fueron los papeles que marcaron su carrera?
Su rostro y su voz quedaron grabados en la memoria audiovisual gracias a dos personajes capitales del cine y la televisión contemporáneos:
- El capitán Jean-Luc Picard: Protagonista de la serie Star Trek: The Next Generation (1987-1994), de varias películas de la saga y, décadas después, de la secuela Star Trek: Picard. Su interpretación aportó profundidad dramática, liderazgo y altura moral al universo de la ciencia ficción.
- El profesor Charles Xavier (Profesor X): Líder y mentor de los mutantes en la franquicia cinematográfica de X-Men, papel que encarnó durante más de dos décadas desde el año 2000 hasta su crepuscular despedida en Logan (2017).
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¿Quién era Patrick Stewart?
Nacido en Mirfield (Reino Unido) en 1940, Sir Patrick Stewart fue uno de los actores británicos más respetados de su generación.
Formado en la prestigiosa Royal Shakespeare Company, construyó una sólida trayectoria teatral clásica antes de dar el salto al estrellato global en Hollywood, logrando el hito de convertirse en un icono indiscutible de la cultura pop sin abandonar nunca su elegancia y técnica escénica. En 2010 fue nombrado Caballero por la reina Isabel II por sus servicios a las artes escénicas.
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Muere a los 86 años Patrick Stewart, el legendario capitán Picard de Star Trek y el profesor X de X-Men
El legendario Patrick Stewart, que interpretó al capitán Jean-Luc Picard de Star Trek y el profesor X de X-Men, ha fallecido a los 86 años.
Nacido en Mirfield (Reino Unido) en 1940, Patrick Stewart forjó los cimientos de su carrera en el teatro clásico tras incorporarse a la afamada Royal Shakespeare Company en 1966. Durante más de dos décadas sobre las tablas, consolidó una reputación como uno de los actores Shakespearianos más respetados de su generación