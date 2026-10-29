Margarita Robles rinde cuentas sobre su patrimonio: dos viviendas y ahorros por encima de 500.000 euros

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LO ESENCIAL Las claves La ministra de Defensa, Margarita Robles, cuenta con mas de 500.000 euros en activos financieros entre cuentas corrientes, de inversion y un plan de pensiones. En el ambito inmobiliario, Robles posee dos viviendas en nuda propiedad: una en Madrid con plaza de garaje y otra en la localidad asturiana de Candas. Su sueldo bruto anual como ministra alcanzaba los 102.616,18 euros en 2025 y declara no tener deudas pendiente. Entre sus bienes registrados figura tambien un vehiculo Hyundai Getz adquirido en el ano 2002.

La vivienda se está convirtiendo en el elemento clave de las próximas elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El precio tanto de la compra como del alquiler, el desahucio de Maricarmen y la posterior acampada en Sol, como en otras ciudades de España, han disparado el interés por el ‘ladrillo’ no sólo en los partidos políticos, también en el ciudadano de a pie.

Ciudadanos que están cada día más interesados en el patrimonio de aquellos que los gobiernan. Es decir, de los ministros. Uno de ellos es Margarita Robles, titular de la cartera de Defensa.

Según su última declaración de bienes y rentas, presentada en el Congreso de los Diputados en el año 2023, dispone de algo más de medio millón de euros en diferentes activos financieros, así como dos viviendas.

Patrimonio

Antes de entrar en detalle sobre el patrimonio de Margarita Robles, conviene apuntar cuál es el sueldo bruto de la ministra. Según el Portal de Transparencia, en 2025 fue de 102.616,18 euros.

¿Y cuál es su patrimonio? Si ponemos el foco en activos financieros y rentas, el mismo es de 501.656 euros.

En concreto, en cuentas bancarias tiene 384.000 euros en una cuenta de inversión del Banco Santander. En la misma entidad, tiene dos cuentas corrientes con 23.000 euros en una, y 632 euros en otra.

Además, dispone de un plan de pensiones de 94.024 euros.

Si damos el salto al plano inmobiliario, Margarita Robles tiene dos viviendas. Ambas, compraventa en nuda propiedad.

Una de ellas, con plaza de garaje, está en Madrid. La misma la adquirió en 2004. La otra, en Asturias, concretamente en la localidad de Candás. En este caso, la misma fue comprada por la ministra en 2014.

Asturias, en general, es importante para la ministra porque allí nacieron su madre y su hermano; y Candás, en particular, porque le permite desconectar de la vida pública y es una vecina más. Robles nació en León.

Además, en esa declaración de bienes y rentas aparece un coche Hyundai Getz que adquirió en el año 2002. Y reconoce no tener deudas.