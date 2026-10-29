Un maquinista de AVE: "Estudié Bachillerato y me metí en un curso. Cuesta 23.000 € y es como meterse a la autoescuela"

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LO ESENCIAL Las claves Un maquinista de AVE detalla que para ejercer la profesión se requiere Bachillerato o FP y completar un curso oficial de unos 23.000 euros. Tras obtener la licencia y superar los procesos de selección de Renfe, Iryo u Ouigo, el salario puede alcanzar los 60.000 euros anuales. El profesional destaca la responsabilidad del puesto y descarta que la automatización sustituya al ser humano debido a las imprevisibles variables de la vía.

Convertirse en maquinista de un tren de alta velocidad es una opción profesional que combina una formación especializada, una importante inversión económica y la posibilidad de alcanzar salarios de alrededor de 60.000 euros brutos anuales.

Aunque se trata de una profesión que exige una gran responsabilidad, el camino para acceder a ella comienza con unos requisitos académicos que muchos jóvenes pueden cumplir.

Así lo explica un maquinista de AVE entrevistado por Talentmatch, donde detalla cómo llegó a desempeñar el trabajo con el que soñaba desde pequeño.

"Estudié Bachillerato y me metí en el curso de maquinistas (más o menos 23.000 €, como sacarse la autoescuela); haces el curso, sales y ya optas a trabajar en alguna empresa", relata.

El testimonio permite conocer una profesión que requiere preparación específica antes de incorporarse a una compañía ferroviaria y que puede ofrecer unas condiciones económicas atractivas.

Un curso de 23.000 euros

Para convertirse en maquinista es necesario obtener la licencia y el diploma de conducción ferroviaria. A diferencia de otras vías de acceso al empleo, no basta con superar un proceso de selección de una empresa: primero hay que completar la formación oficial en un centro homologado y aprobar las pruebas.

Como explica el entrevistado, el Bachillerato fue el punto de partida de su trayectoria. También se puede acceder con determinadas titulaciones de Formación Profesional, siempre que se cumplan los requisitos exigidos.

La formación incluye contenidos teóricos, prácticas y preparación para conducir trenes en condiciones de seguridad. El coste suele situarse entre los 20.000 y los 24.000 euros, por lo que requiere una inversión considerable antes de comenzar a trabajar.

Una vez obtenido el título, los candidatos pueden presentarse a los procesos de selección de Renfe o de operadores privados como Iryo y Ouigo. Alcanzar un puesto en la alta velocidad puede exigir experiencia previa, habilitaciones específicas y conocimientos de las líneas y los trenes correspondientes.

Así, preguntado por su retribución, el maquinista sitúa sus ingresos en torno a los 60.000 euros anuales: "La horquilla en la que estoy yo son 60.000 euros más o menos".

Esta cantidad se encuentra dentro de los salarios que puede alcanzar un profesional experimentado de alta velocidad, aunque la remuneración depende de la empresa, la categoría, la antigüedad y los complementos asociados al servicio.

El trabajo también implica turnos rotatorios, posibles noches fuera de casa y una responsabilidad constante sobre la seguridad de los pasajeros.

Durante la conversación, Talentmatch también le pregunta si la automatización podría acabar eliminando su puesto. El entrevistado se muestra escéptico ante esa posibilidad y pone el foco en las situaciones imprevisibles que pueden surgir durante un trayecto.

"Dudo mucho, con todas las variables que se pueden dar en un trayecto de 600 km entre Barcelona y Madrid, que vaya solo sin nadie por todo lo que puede pasar", afirma. Entre los ejemplos que menciona figuran animales que puedan cruzarse en la vía o personas que accedan a ella.

Para el maquinista, la presencia humana sigue siendo fundamental para responder ante circunstancias que no siempre pueden anticiparse, especialmente en un recorrido de larga distancia en el que la seguridad resulta prioritaria.