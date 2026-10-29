El ministro de Hacienda, Arcadi España, ofrece declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Fernando Sánchez Europa Press

Hacienda confirma que los pensionistas de incapacidad permanente están exentos de pagar IRPF en estos casos

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LO ESENCIAL Las claves Las pensiones de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez están completamente exentas de tributar en el IRPF. Las prestaciones por incapacidad permanente total o parcial sí deben tributar como rendimientos del trabajo, al permitir realizar otras actividades laborales. La exención fiscal depende de la incapacidad para ejercer cualquier profesión y de la normativa específica de la Ley del IRPF. Las retenciones para las pensiones que sí tributan variarán según el grado de discapacidad reconocido y las circunstancias personales del contribuyente.

Las pensiones públicas tributan por defecto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) al considerarse rendimientos del trabajo. Sin embargo, la normativa fiscal española contempla un importante alivio para determinados beneficiarios.

Así, quienes cobran una pensión de incapacidad permanente están exentos de pagar impuestos, siempre y cuando su condición les impida por completo realizar cualquier actividad laboral.

Por el contrario, aquellos que pueden compatibilizar el trabajo con su incapacidad deben pagar el IRPF como rendimiento del trabajo o en concepto general.

¿Quiénes no pagan IRPF?

En España, la Seguridad Social abona más de un millón de pensiones de incapacidad permanente, por lo que esta diferencia fiscal afecta a un número importante de beneficiarios.

Así, la normativa distingue varios grados de incapacidad. De esta manera, aquellas personas con incapacidad permanente absoluta, es decir, que están incapacitadas para desempeñar cualquier profesión u oficio, están exentas de tributar su pensión en el IRPF.

Por otro lado, aquellas personas con una gran incapacidad, que además de una incapacidad permanente también necesitan ayuda constantemente para realizar actos esenciales de la vida cotidiana, también se encuentran exentas de pagar este tributo.

Asimismo, la pensión tributa como un rendimiento del trabajo cuando la incapacidad es permanente total , ya que impide ejercer la profesión habitual, pero permite trabajar en otra actividad compatible.

En el caso de la incapacidad permanente parcial, la prestación tributa, con carácter general, y suele abonarse mediante una indemnización a tanto alzado.

La diferencia entre todos estos tipos es el alcance de la incapacidad. Mientras que la incapacidad permanente total permite desarrollar otras profesiones, la absoluta se refiere a la imposibilidad de ejercer cualquier profesión u oficio. Por otro lado, la gran incapacidad añade la necesidad de asistencia de otra persona.

Persona en silla de ruedas. Imagen de archivo IStock

Sin embargo, la exención fiscal no depende simplemente de que el pensionista pueda o no trabajar. Así, la Ley del IRPF establece expresamente qué prestaciones están exentas y la compatibilidad laboral se analiza conforme a las reglas específicas de la Seguridad Social.

De esta manera, quienes reciben una pensión por incapacidad permanente total o parcial deben comprobar cómo afecta esta prestación a su declaración de la Renta, puesto que tributa con carácter general.

La retención y la obligación de presentar la declaración dependerán también de los ingresos y de las circunstancias personales y fiscales del contribuyente.

Por el contrario, las pensiones por incapacidad permanente absoluta y gran incapacidad están exentas de IRPF en el régimen general, aunque el pensionista pueda tener otras rentas sujetas a tributación.

Así, para las pensiones que sí tributan, las retenciones dependerán del porcentaje de discapacidad reconocida y de la situación personal y familiar del contribuyente.