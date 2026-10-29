Ya entró en vigor: la ayuda de 1.200 € de la Seguridad Social que cobrarán los trabajadores con hijos menores de 3 años

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LO ESENCIAL Las claves La Seguridad Social mantiene un subsidio de hasta 1.200 euros anuales (100 euros al mes) para familias con hijos menores de tres años a su cargo. La ayuda se integra en el marco del Ingreso Mínimo Vital y beneficia a trabajadores por cuenta ajena, autónomos, desempleados y beneficiarios de prestaciones asistenciales. El importe se adapta según la edad del menor: 100 euros al mes hasta los 3 años, 70 euros de 3 a 6 años y 57,50 euros de 6 a 18 años. El cobro es compatible con salarios y otras ayudas, y la solicitud se puede tramitar de forma telemática en la sede electrónica de la Seguridad Social.

Llegar a final de mes supone un reto para miles de familias españolas con niños pequeños en casa. Con el objetivo de rebajar la presión del gasto diario en pañales, alimentación o guarderías, el sistema estatal de protección social mantiene activo un subsidio de hasta 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años.

Esta prestación se cobra mediante pagos periódicos de 100 euros al mes canalizados a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social. A diferencia de las antiguas deducciones, el mecanismo actual amplía su cobertura para beneficiar a un abanico mucho más extenso de hogares con ingresos medios y bajos.

La medida funciona como un complemento específico dentro del marco del Ingreso Mínimo Vital. Familias con contratos por cuenta ajena, autónomos e incluso padres en paro o cobrando prestaciones asistenciales tienen derecho a reclamar este ingreso mensual si cumplen unos topes patrimoniales básicos.

El requisito principal para acceder a la cuantía íntegra de 1.200 euros anuales es tener a cargo hijos biológicos, en acogimiento o adoptados que todavía no hayan cumplido los tres años de edad. En el momento en que el menor supera esa franja, la ayuda no se corta, sino que se recalibra en tramos adaptados a su crecimiento.

Para conceder el pago, la Seguridad Social examina dichos ingresos por la unidad de convivencia en el ejercicio fiscal anterior. Los baremos son notablemente más generosos, permitiendo que parejas con dos salarios ajustados o familias monoparentales con empleo estable accedan a la transferencia sin trabas.

Compatibilidad laboral

El diseño está reestructurado por tramos de edad para acompañar a las familias durante la etapa de escolarización obligatoria. Por cada hijo que no supere los tres años se ingresan 100 euros mensuales, mientras que de tres a seis años pasa a 70 euros y de seis a 18 años se perciben 57,50 euros por menor.

Este abono es compatible con el salario que se perciba en una empresa privada, los rendimientos de actividades autónomas y otras ayudas autonómicas a la crianza. Al tratarse de una prestación orientada a combatir la brecha de pobreza infantil, no resta ni computa negativamente respecto a otros incentivos fiscales.

El cobro de la mensualidad se ingresa en la cuenta bancaria del titular que figure como solicitante. Además, quienes ya tengan reconocido el derecho a la pensión asistencial básica del Estado no necesitan realizar ningún papeleo extra, ya que la administración aplica el complemento de oficio en su nómina habitual.

Para los trabajadores que nunca lo hayan solicitado, el trámite se formaliza de manera telemática a través de la sede electrónica de la Seguridad Social sin certificado digital obligatorio. Basta con rellenar el formulario de ayuda para la infancia, adjuntar el libro de familia y esperar a la resolución definitiva.