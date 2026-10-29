Cristina, 25 años: "Vuelvo a España después de vivir en Irlanda un año, no me sentía feliz y es un país complicado"

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LO ESENCIAL Las claves Cristina, una joven española de 25 años, decide regresar a España tras residir un año en Dublín con el objetivo inicial de perfeccionar su inglés y trabajar. La falta de luz solar durante el invierno y la distancia familiar fueron factores determinantes para admitir que ya no se sentía feliz allí y anticipar su vuelta. A pesar de las dificultades climáticas, califica la experiencia como muy positiva, logrando dominar el idioma y ganar una madurez personal acelerada. Tras su regreso, vivirá de forma temporal con sus padres mientras reestructura su futuro profesional y laboral en España.

Tras un año completo residiendo y trabajando en la capital irlandesa, Cristina ha tomado la decisión definitiva de volver a España y lo ha compartido en sus redes sociales.

La joven, que emigró con el objetivo prioritario de perfeccionar su inglés y vivir una experiencia en el extranjero, cierra un ciclo marcado por un notable desarrollo en su entorno laboral y una intensa maduración personal.

Sin embargo, factores como la escasez de luz solar, la distancia familiar y el deseo de recuperar la calidad de vida de su tierra natal la han llevado a precipitar su regreso.

Para Cristina, el balance de este año en el extranjero se presenta muy positivo sobre todo en lo relativo al aprendizaje y a la independencia personal.

Aunque reconoce la complejidad de la vida en Dublín, la joven destaca que el nivel de exigencia, sobre todo laboral, le ha permitido adquirir una confianza que no imaginaba antes de emigrar.

Una de sus mayores victorias ha sido en el plano lingüístico: "Estoy muy orgullosa de mí. Puedo hablar inglés y la gente nativa me entiende, así que con eso para mí ya es suficiente".

Al echar la vista atrás, Cristina, valora el camino recorrido frente a sus dudas iniciales: "Si hace dos años me lo hubieran dicho, hubiera pensado: '¿estás loca? Es imposible'. Y no, no era imposible".

El punto de inflexión

A pesar del progreso en el trabajo y el idioma, el clima y la falta de luz natural se convirtieron en factores determinantes para tomar la decisión de retornar a España.

Más allá de las temperaturas, la escasez de sol durante los meses de invierno afectó directamente a su bienestar diario.

"Más que el tiempo o el frío, porque realmente no hace tanto frío como la gente dice, si me ha afectado mucho el hecho de no ver el sol. Hace unos meses llegó ese punto de que ya no me sentía feliz aquí".

A pesar de estas dificultades, no duda en recomendar la vivencia de emigrar a quienes se estén planteando dar el paso, valorando el aprendizaje global por encima de los momentos complicados.

A nivel personal, la vivencia internacional ha supuesto una transformación profunda en su madurez y seguridad en sí misma. "Si te vas a vivir fuera de tu país, maduras lo que hubieses madurado en 5 años en tu país".

El regreso a España conlleva una etapa de reajuste logístico y familiar antes de establecerse de forma definitiva.

Tras haber vivido de manera independiente con su pareja durante este año, el retorno implica volver de forma temporal a casa de sus padres mientras reestructura su futuro laboral en España.

Para Cristina, la vivencia en Dublín concluye como una etapa de aprendizaje acelerado que cumple sus objetivos principales, abriendo paso a un nuevo ciclo personal y laboral en España.