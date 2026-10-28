Dos jóvenes encapuchados caminan junto a una barricada de bicicletas y contenedores en llamas durante los disturbios registrados en el centro de Barcelona la noche del 24 de octubre de 2026. EFE / Alberto Estevez.

En vigor: aprueban un fondo de 500.000 € de ayudas para los 23 negocios vandalizados en los disturbios de Barcelona

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado un fondo municipal de 500.000 euros para ayudar a reparar los desperfectos de los negocios vandalizados durante los recientes disturbios. Los altercados, atribuidos al grupo anónimo 'Blocus', dejaron un saldo de 23 comercios saqueados, 128 detenidos (72 de ellos menores) y 15 agentes heridos. El consistorio habilitará una ventanilla única a través de Barcelona Activa y servicios jurídicos para tramitar las ayudas y facilitar las reclamaciones a las aseguradoras. Comerciantes del centro de la ciudad reportan daños en escaparates y mobiliario que en algunos casos alcanzan hasta los 15.000 euros por establecimiento.

El pasado sábado 24 de octubre, Barcelona se vio sumida en el más auténtico caos. Grupos de jóvenes encapuchados se dedicaron a atacar la ciudad con extrema violencia, una jornada que concluyó con 15 policías heridos, 23 comercios saqueados y 128 detenidos, 72 de ellos menores de edad.

Los autores de la violenta movilización fueron un grupo anónimo que responde al nombre de 'Blocus' en redes sociales. Mientras se investiga qué hay detrás de este grupo vandálico, los dueños de los comercios destruidos ven con preocupación las pérdidas económicas que esto supone.

Por ello, la teniente de alcalde de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil, anunció la creación de un fondo municipal con un presupuesto de 500.000 euros para ayudar a estos comerciantes.

Vandalismo y saqueos

Al menos 23 establecimientos han sufrido actos vandálicos y saqueos, según informa Europa Press. Los daños incluyen cristales rotos, escaparates destrozados y mobiliario exterior deteriorado.

Aunque los comerciantes todavía no han podido calcular el coste total de los desperfectos, muchos temen que las reparaciones supongan un importante desembolso y han comenzado a tomar medidas para proteger sus negocios ante la posibilidad de nuevos incidentes.

La situación vivida el sábado ha generado gran preocupación entre los propietarios que intentan recuperar la normalidad y evitar que se repitan los daños.

Mientras tanto, los locales de Madrid activan las alertas después de que 'Blocus', el grupo autor de los disturbios, convocase otra movilización en la capital el próximo 31 de octubre.

Un fondo de 500.000 euros

Con el objetivo de ayudar a los comerciantes a reparar sus negocios y retomar su actividad lo antes posible, el Ayuntamiento de Barcelona anunció un fondo municipal de 500.000 euros de ayudas. La iniciativa surgió después de que el Gobierno municipal, con el alcalde Jaume Collboni, se reuniera con los comerciantes afectados.

Así, la iniciativa pretende facilitar las reparaciones, apoyar a los negocios en sus reclamaciones a las compañías aseguradoras y contribuir a que puedan reanudar su actividad.

Disturbios en el centro de la ciudad, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Lorena Sopêna Europa Press

Además, el consistorio habilitará una ventanilla única a través de Barcelona Activa y los servicios jurídicos municipales para centralizar la atención y los trámites necesarios.

Un comerciante confesó con preocupación a Antena 3 que hay daños que pueden llegar a suponer hasta 15.000 euros, mientras otro comerciante, dueño de una floristería, expresaba que dichos disturbios "son una maldad gratuita".

La noche del caos

Según el balance policial publicado el 25 de octubre, se habían practicado 128 detenciones, 72 de ellas a menores de edad. Asimismo, 14 agentes resultaron heridos, cuatro de ellos de gravedad, y se registraron daños en el mobiliario urbano.

Ante la preocupación por la posibilidad de nuevos incidentes, los comerciantes reclaman medidas de protección y mayor coordinación con las fuerzas de seguridad para evitar que estos altercados perjudiquen a los comercios.

En definitiva, los daños han estado sobre todo localizados en el centro de Barcelona, pero han puesto en riesgo la actividad de los pequeños y medianos negocios.

La esperanza del Ayuntamiento de la ciudad es que el fondo de medio millón de euros consiga aliviar las consecuencias económicas de los disturbios, aunque todavía se desconoce el balance total de las pérdidas.