Plácido, dueño de un bar en Madrid: "Necesito 6 personas y puedo pagar 2.000 euros, pero la gente no viene"

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LO ESENCIAL Las claves Plácido, dueño de un bar en Galapagar, necesita contratar a seis personas entre cocineros y camareros, ofreciendo un sueldo de 2.000 euros brutos mensuales. El rechazo a los horarios con turno partido y las exigencias de vacaciones en verano dificultan la contratación y la retención del personal cualificado. El sector hostelero sufre una importante falta de mano de obra, con estimaciones de puestos vacantes que oscilan entre los 8.000 y los 100.000 según la patronal.

La falta de mano de obra cualificada en el sector de la hostelería es un problema al que deben hacer frente los hosteleros prácticamente todo el año a pesar de ofrecer salarios competitivos como 2.000 euros mensuales.

Lo cierto es que muchos trabajadores rechazan dedicarse a este sector por las condiciones del mismo, con turnos partidos, jornadas largas e imposibilidad de conciliar su vida personal durante los fines de semana y la temporada estival.

A consecuencia de esto, los dueños de los bares tienen que hacer malabares para cubrir estas vacantes. Este es el caso de Plácido, dueño de un bar en Galapagar, que contó a Espejo Público cómo ha sido la crisis de personal en su negocio.

"No viene la gente"

Plácido comentó que necesitan a "seis personas, cocineros y camareros, pero no hay nada", incluso agregó que "yo le puedo pagar unos 2.000 euros brutos perfectamente a una persona que sea capacitada, pero nada, no vienen".

La desesperación del hostelero llega a tal punto que incluso confesó que contrataría a cualquiera que entrase con un currículum y tuviese cierta experiencia.

El problema detrás de esta falta de candidatos para cubrir estas vacantes, comentó Plácido, es que "el horario es un gran problema para el trabajador porque el turno partido no le gusta y entonces hay que darle un turno seguido". Además de esto, manifestó que otra de las exigencias es que "quieren el mes de vacaciones de verano, lo cual es difícil porque estamos en temporada alta".

No obstante, lo más difícil, confesó Plácido, es "formar a una persona que tarda un año en ser profesional y, cuando ya la tienes formada, se va".

¿Cuánto cobra un camarero?

El programa también entrevistó a Miguel, cocinero desde hace 40 años, quien aseguró que 2.000 euros para una persona joven es un salario más que digno, pero que "al ser un horario duro, no todo el mundo quiere".

Verónica también trabaja en la cocina junto a Miguel y aseguró que su horario laboral es de ocho horas, pero que en ocasiones "se hace algo más". No obstante, aseguró que esas horas extra "se pagan".

Lo cierto es que el salario medio de un trabajador del sector de la hostelería, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), ronda los 1.900 y 2.030 euros brutos al mes.

Así, el INE calcula que en este sector hay entre 8.000 y 15.000 vacantes; no obstante, la patronal de hostelería calcula entre 50.000 y 100.000 puestos vacantes en las temporadas altas.

La diferencia entre ambas cifras radica en que el INE solo cuenta como 'vacante' los puestos de trabajo creados y no ocupados, pero en muchas ocasiones los hosteleros recurren a canales informales o no registran la oferta.

Además, según confesó Plácido, hay muchos empresarios que van a comer a los locales de la competencia con el objetivo de contratar a sus camareros en sus propios bares y restaurantes.

Con todo esto, muchos hosteleros como Plácido tendrán que lidiar con la patente crisis de personal de su sector, con la esperanza de que en algún momento llegue una persona cualificada, dispuesta a cobrar 2.000 euros al mes.