La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, durante una sesión plenaria Europa Press

Mertxe Aizpurua (Bildu) rinde cuentas sobre su patrimonio: 2 inmuebles, un sueldo de 139.710 euros y ahorros de 19.400

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LO ESENCIAL Las claves Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu en el Congreso que no repetirá como candidata, percibe un sueldo de 139.710 euros anuales entre salario base, portavocía y complementos. Declara poseer en Guipúzcoa un piso adquirido en el año 2000 mediante donación y compraventa familiar, y el 50% de un garaje comprado en 2022. Su saldo en cuenta corriente es de 19.400 euros, cuenta con un seguro de vida de 30.287,48 euros y tan solo le restan 822,87 euros por pagar de su hipoteca. Entre sus bienes figura un vehículo Citroën C4 Cactus de 2017, además de abonar IRPF por 20.752 euros y realizar aportaciones a EH Bildu y al sindicato LAB.

Con la mirada puesta en las próximas elecciones del 29N, el escrutinio ciudadano sobre los representantes públicos se intensifica.

En el caso de la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, que ha anunciado que no repetirá como candidata en los próximos comicios, su radiografía financiera es pública a través de la página web oficial de la Cámara Baja.

Como dicta la normativa parlamentaria en aras de la transparencia, la dirigente abertzale hizo público su patrimonio en agosto de 2023 mediante las preceptivas declaraciones de bienes, rentas e intereses económicos.

Los diputados están obligados no solo a presentar estos documentos al asumir su escaño, sino también a actualizarlos presentando una nueva declaración siempre que se produzca cualquier cambio relevante en su patrimonio o ingresos.

Según la radiografía de 2023, Aizpurua cuenta con un elevado nivel de ingresos, dos propiedades y un endeudamiento prácticamente nulo.

Ingresos e impuestos

Aunque las nóminas procedentes del Congreso no siempre se detallan explícitamente en el formulario de la declaración, al tratarse de información publicada por las propias Cortes, su cuantía puede conocerse a través de otras fuentes públicas.

Portales de transparencia y verificadores como Newtral sitúan la retribución anual de Aizpurua en 139.710 euros, una cantidad que incluye el salario base, las retribuciones por portavocía y los complementos.

En cuanto a sus obligaciones tributarias correspondientes al ejercicio previo a la declaración (2022), Aizpurua refleja en el documento oficial haber abonado a Hacienda una cuota líquida de 20.752,09 euros en concepto de IRPF.

En el apartado de liquidez bancaria, la representante por Guipúzcoa declara disponer de 19.400 euros depositados en su cuenta corriente.

A esta cantidad se suma un activo financiero: un seguro de vida, cuyo valor también figura en la declaración patrimonial.

De hecho, la diputada registró una modificación oficial en el Congreso el 16 de agosto de 2023 para corregir la cuantía declarada inicialmente por este concepto, que pasó de 21.000 euros a 30.287,48 euros.

Inmuebles y una deuda mínima

El patrimonio inmobiliario de la experiodista se concentra íntegramente en Guipúzcoa, su circunscripción electoral.

Entre sus propiedades figura un piso del que posee el pleno dominio, adquirido en el año 2000 mediante una fórmula mixta de "donación y compraventa familiar".

Además, comparte al 50% la titularidad de un garaje que compró en 2022.

En cuanto a sus bienes muebles, la declaración recoge un único vehículo a su nombre: un Citroën C4 Cactus matriculado en 2017.

Uno de los aspectos más llamativos de su perfil financiero es su escaso nivel de deuda actual.

Para adquirir su vivienda en el año 2000, Aizpurua suscribió un préstamo hipotecario por un importe inicial de 102.172 euros, del que, a fecha de su declaración, ya solo le restaban por liquidar unos testimoniales 822,87 euros al banco.

Finalmente, en la "Declaración de Intereses Económicos" (el documento paralelo destinado a prevenir conflictos de intereses), detalla el pago de cuotas periódicas y donaciones a su partido, EH Bildu, así como el abono de su cuota de afiliada al sindicato LAB.