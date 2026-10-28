Lucas es argentino y trabaja como ingeniero para Google en Zürich, Suiza. YouTube - Talent Match.

Lucas, 35 años: "En Suiza ahorro más de 5.000 euros al mes, pero no todo es bueno. Pago 4.000 euros de alquiler"

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LO ESENCIAL Las claves Lucas, un ingeniero de 35 años residente en Suiza, logra ahorrar más de 5.000 euros al mes, lo que representa la mitad de su salario diario. El profesional advierte del elevado coste de vida en el país helvético, donde paga 4.000 euros mensuales de alquiler y 500 euros por su seguro médico privado. Aconseja a quienes deseen emigrar contar con un colchón de 3.000 a 4.000 euros para afrontar sus dos primeros meses sin empleo. Señala la rigidez del mercado laboral suizo, donde perder el trabajo implica disponer de solo unos meses para hallar otro antes de ser expulsado del país.

Suiza es uno de los países predilectos de los españoles que buscan una vida mejor. No es para menos, ya que el Estado transalpino cuenta con el salario medio más alto de toda Europa, según Eurostat. La media del sueldo bruto anual en Suiza es de entre 71.500 y 84.000 euros.

En España, el mismo dato es de 33.700 euros. "En Suiza ahorro más de 5.000 euros, la mitad de mi sueldo" explica Lucas, un ingeniero argentino que tras criarse en España se mudó a Alemania y después al país helvético. "En inversiones y acciones supero los 100.000 euros", añade.

No obstante, no es oro todo lo que reluce. "La realidad es que mucha gente viene a Suiza y se da cuenta de que no es tan idílico", alerta en una entrevista en YouTube para Talent Match. "A día de hoy la vivienda está imposible, pago unos 4.000 euros al mes de alquiler", apunta.

El piso en el que vive, que consta de tres habitaciones, estaba a la venta por unos 2,2 millones de euros. "Creo que lo mínimo que necesitas para vivir en Suiza son 3.000 euros", advierte. Eso sí, en caso de ganar 'tan poco' dinero, "vivirías más holgado compartiendo piso".

Por otro lado, Lucas expone que en Suiza no hay sanidad pública como en España: "Pago alrededor de 500 euros al mes por un seguro médico". "Aquí somos como un coche, tengo una franquicia y pongo todo de mi bolsillo hasta los 2.500 francos anuales", detalla.

En cualquier caso, el ingeniero defiende que en Suiza se ahorra más que en España. "Cuesta mucho menos ahorrar un vuelo de 1.000 euros a Argentina en Suiza que en España", ejemplifica.

Por otro lado, Lucas aconseja a todas las personas que estén pensando en emigrar a Suiza que lo hagan con un colchón económico: "Mi recomendación es venir con paciencia y con unos ahorros considerables, por lo menos unos 3.000 o 4.000 euros para vivir uno o dos meses sin trabajar".

La otra cara de la moneda

A pesar de las grandes oportunidades que ofrece la vida en Suiza, Lucas expone la otra cara de la moneda: "Si me quedase sin trabajo, me darían un par de meses para encontrar otro; si no, me echarían".

Bajo su experiencia, "emigrar no implica ser feliz en otro país". "Para emigrar no todo es dinero, desde mi punto de vista no creo que moverte a otro país sea para todo el mundo", concluye.