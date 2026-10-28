Julia y Natalia, expertas en limpieza: "Para limpiar el desagüe no hay que quitarlo, sino usar polvos desinfectantes"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Julia y Natalia, expertas en orden, recomiendan no desmontar el desagüe para limpiarlo y usar en su lugar polvos desinfectantes con agua que generen espuma. Para eliminar el moho aconsejan aplicar una mezcla casera de bicarbonato, jabón lavavajillas y agua oxigenada, dejándola actuar antes de frotar con un cepillo. En la grifería negra sugieren colocar papel de cocina impregnado en vinagre de limpieza durante unos minutos para eliminar las marcas acumuladas de cal.

Mantener la casa limpia no siempre requiere grandes esfuerzos ni productos costosos. En ocasiones, basta con conocer algunos trucos para resolver problemas habituales del hogar sin complicar las tareas de mantenimiento.

El desagüe, las manchas de moho o la cal acumulada en la grifería son algunos de los puntos que más quebraderos de cabeza provocan, pero existen métodos sencillos para abordar estas situaciones.

Julia y Natalia, creadoras del proyecto @organiza_de_diez, comparten en redes sociales consejos prácticos para facilitar la limpieza y mantener cada estancia en buenas condiciones. Ambas son organizadoras profesionales y trabajan con una metodología de orden integral tanto en viviendas como en pequeños negocios.

Facilita la limpieza

Sus servicios abarcan desde la organización de armarios y cocinas hasta las mudanzas y las limpiezas a fondo. En uno de sus vídeos, las expertas reúnen tres trucos para hacer frente a algunos de los problemas más frecuentes en casa.

El primero está relacionado con la limpieza del desagüe, una zona de difícil acceso en la que pueden acumularse restos de suciedad y humedad. En su lugar, proponen usar unos polvos desinfectantes y añadir un poco de agua para que el producto actúe en el interior de la tubería.

"No desmontes el desagüe", aseguran. "Pon estos polvos desinfectantes y un poco de agua. Mira cómo crece su espuma y se mete por esas zonas donde tú no llegas".

La espuma permite que el producto alcance zonas de difícil acceso, aunque es importante seguir las instrucciones del fabricante y comprobar que sea adecuado para el tipo de tubería. Este procedimiento tampoco sustituye a una limpieza mecánica cuando existe un atasco importante.

El segundo consejo está dirigido a quienes se encuentran con manchas de moho en distintas superficies. Las creadoras de contenido proponen una mezcla de bicarbonato, jabón lavavajillas y agua oxigenada.

"Aplica la fórmula directamente sobre la zona afectada", indica. "Déjala actuar unos minutos. Frota con un cepillito y verás cómo desaparece fácilmente".

Antes de aplicar esta combinación, conviene comprobar la compatibilidad de los ingredientes y probarlos en una zona poco visible. Además, nunca se debe mezclar agua oxigenada con otros productos de limpieza sin verificar su seguridad.

El último truco se centra en la grifería negra, donde las marcas blanquecinas de cal pueden resultar especialmente visibles. Para eliminarlas, Julia y Natalia recomiendan colocar papel de cocina impregnado en vinagre de limpieza alrededor de la zona afectada y dejarlo actuar unos minutos.

Sin embargo, el vinagre puede dañar determinados acabados y revestimientos, por lo que es preferible consultar las indicaciones del fabricante antes de utilizarlo.

Con estos consejos, Julia y Natalia apuestan por un mantenimiento doméstico más práctico, sin olvidar que elegir los productos adecuados para cada superficie es fundamental para obtener buenos resultados.