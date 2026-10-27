Pedro, agricultor autónomo de pueblo: "Si trabajas se gana dinero, pero siempre somos la última carta de la baraja"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Pinto, un agricultor autónomo de TikTok, denuncia la preocupante escasez de albañiles independientes en los municipios y el impacto negativo que genera en las pequeñas reformas. El colectivo crítica la elevada presión fiscal (cuotas de Seguridad Social, IVA e IRPF) y el aumento en los costes de materiales y herramientas, que encarecen los servicios. El alto desgaste físico de la profesión y las duras condiciones ahuyentan a los más jóvenes, poniendo en riesgo el relevo generacional y el mantenimiento de las viviendas rurales. Los trabajadores del sector exigen medidas urgentes como la adaptación de las cotizaciones a sus ingresos reales y la simplificación de la burocracia para garantizar la viabilidad del oficio.

Pedro Pinto, agricultor autónomo que comparte su día a día a través de su cuenta de TikTok, ha encendido el debate sobre la alarmante escasez de albañiles independientes. El trabajador analiza cómo la falta de oficiales cualificados dificulta realizar pequeñas reformas y obras en los municipios.

La denuncia del creador refleja el descontento de un colectivo "harto de pagar tantos impuestos". Dicha situación está conduciendo a una "extinción progresiva" del sector, ya que la reducción de estos profesionales encarece los servicios con garantía y deja a muchos vecinos sin la oportunidad de arreglar sus viviendas.

A pesar de la exigencia física del oficio, las reflexiones en su perfil destacan que ser autónomo permite salir adelante si se dedican horas de trabajo. Sin embargo, la profesión arrastra un histórico sentimiento de desprotección: "Siempre fuimos la última carta de la baraja", destaca.

La principal queja reside en la elevada presión tributaria y los costes fijos obligatorios que afronta un albañil autónomo al facturar. Las cuotas periódicas de la Seguridad Social, sumada al pago del IVA y la retención del IRPF, reducen el margen de beneficio neto tras cada encargo.

A este ahogo fiscal se le añade el incremento continuo del precio de las herramientas, el transporte y los materiales de construcción. Como consecuencia, los costes operativos obligan a presupuestar precios más altos, complicando la competencia frente a grandes contratistas o provocando el recurso a la economía sumergida.

Conexión entre generaciones

Asimismo, la dureza del trabajo diario provoca un severo desgaste corporal en los profesionales más veteranos. Tras décadas de esfuerzo con posturas inadecuadas o cargando peso, muchos oficiales sufren secuelas físicas permanentes antes de alcanzar la jubilación.

La combinación de una alta carga tributaria y el agotamiento físico ahuyenta a los más jóvenes a la hora de iniciarse en el mundo de los autónomos. Este escenario compromete de forma crítica el relevo generacional, provocando una pérdida irreversible de mano de obra experimentada.

Para el agricultor y los profesionales del sector, la paulatina desaparición de los albañiles supone un duro golpe para la vida en los pueblos. Sin oficiales disponibles para ejercer tareas como la reparación de los tejados, la conservación del entorno rural y sus viviendas se vuelve cada vez más compleja.

Por ello, reclaman adaptar las cotizaciones a los ingresos reales y simplificar la burocracia en los trabajos por obra. Preservar estos oficios requiere ejecutar medidas inmediatas que dignifiquen la labor de los autónomos y aseguren la viabilidad económica de sus pequeñas actividades.