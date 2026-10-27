Javier, propietario de 11 pisos en alquiler: "Ingreso 10.000 € al mes con mis viviendas y me quedan 1.000 € limpios"

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LO ESENCIAL Las claves Javier Medina vendió su negocio de floristería para lograr la independencia financiera y dedicarse a sus hijos y al deporte. Cuenta con 11 pisos en propiedad y uno en 'rent to rent' que le generan unos 10.000 euros brutos al mes. Tras pagar hipotecas, impuestos, mantenimientos y sus gastos personales de 3.000 euros mensuales, le quedan 1.000 euros limpios al mes. Con un patrimonio neto estimado de 910.000 euros, su objetivo para el próximo año es superar el millón de euros actualizando los alquileres.

Javier Medina vendió su negocio de floristería hace más de dos años para dar un giro a su rutina para conseguir libertad y centrarse en el deporte y sus hijos. A través de su canal de YouTube, detalla la arquitectura de su patrimonio inmobiliario y cuenta cómo logró pagar su vida sin depender de un trabajo convencional.

El propietario de Libre a los 30 insiste en que nunca buscó una vida lujosa. Para él, la independencia financiera se traduce en tener la paz mental de invitar a cenar a sus amigos, realizar viajes o pagar las actividades de sus hijos sin angustia.

Su cartera cuenta con 11 pisos en propiedad y una vivienda en rent to rent que le reporta unos 500 euros mensuales. Para financiar sus activos acumula seis hipotecas de 1.866,97 euros mensuales, una deuda que no le quita el sueño porque se ve saldada por las rentas abonadas.

En términos de facturación global, sus propiedades ingresan unos 10.000 euros brutos al mes. De esta cifra se restan gastos operativos fijos como la comunidad, el IBI, las basuras, los mantenimientos o los seguros, los cuales suponen un importe exacto de 809,89 euros mensuales.

A estos 1.866,97 euros se suman otras obligaciones financieras, como la cuota de su vehículo eléctrico de 538 euros mensuales. Asimismo, contabiliza un gasto en suscripciones de 349,46 euros al mes en el apartado de plataformas digitales y servicios privados.

El capítulo tributario exige tener en cuenta sus ganancias patrimoniales. Javier opta por aplazar el pago del IRPF con Hacienda a un interés del 4%, lo que representa un fraccionamiento de 2.000 euros mensuales sin computar como deuda bancaria.

Para su consumo personal y familiar, el inversor contempla un presupuesto de 3.000 euros mensuales. Este importe cubre el alquiler de su propia residencia, la cesta de la compra, el ocio, las salidas, los viajes en familia o la manutención de sus hijos.

Objetivo a largo plazo

Una vez descontadas las hipotecas, la gestión con Hacienda, los costes de mantenimiento, las suscripciones y el nivel de vida familiar, la liquidación de sus rentas arroja un sobrante de 1.000 euros limpios al mes que quedan libres en su bolsillo para utilizar ante cualquier imprevisto.

Con un patrimonio neto estimado de 910.000 euros tras restar las deudas bancarias sobre el valor de sus inmuebles, su objetivo para los próximos 12 meses es rebasar la barrera del millón de euros. Para ello, tendrá que actualizar los contratos de alquiler antiguos al precio actual del mercado.