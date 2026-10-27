Ibón solo paga 60 euros al año en agua y solo gasta 100 euros al mes en comida. YouTube - hilux_aventura

Ibón, 32 años, vive en un pueblo de menos de 20 habitantes: "Pago 100 euros de alquiler, la gente de mi ciudad no me cree"

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LO ESENCIAL Las claves Ibón, un joven de 32 años, se mudó de San Sebastián a una aldea de menos de 20 habitantes en Piloña (Asturias), donde paga solo 100 euros al mes de alquiler. Su gasto mensual ronda los 250 euros gracias al ahorro en agua —apenas 5 euros al año— y al uso de un huerto propio para abastecerse de verduras. El joven, que trabaja a distancia como entrenador personal, aconseja buscar vivienda presencialmente y de boca a boca, ya que las mejores oportunidades no se anuncian en portales online. Destaca la gran acogida y la cultura de ayuda mutua entre los vecinos de la aldea, animando a la gente a salir de la comodidad urbana.

La vida en el entorno rural tiene muchas ventajas. Una de ellas, sin duda, es el abaratamiento de costes. Ibón, de 32, es el mejor ejemplo. Tras vivir casi toda su vida en San Sebastián, hace unos meses decidió mudarse a una aldea de menos de 20 habitantes en Piloña, Asturias.

"Pago 100 euros al mes de alquiler", asegura en el canal de YouTube de hilux_aventura. De hecho, el joven donostiarra asegura que tan solo gasta unos 250 euros al mes, 100 de los cuales son en comida para él y su perra.

"Estoy guardando tickets para poder demostrarlo porque la gente de mi ciudad no se lo cree", expone. Una de sus fuentes de ahorro es un huerto de su propiedad. Gracias a él no ha tenido que comprar verduras durante todo el verano.

60€ de agua al año

Otro de los principales puntos de ahorro de Ibón es el agua. "Es ridículo pero aquí se pagan 5 euros al año por el agua, me parece una pasada", expresa en su canal, Cronicas Berasategui.

Ibón, que trabaja como entrenador personal, afirma que para encontrar estas oportunidades es necesario pisar el propio terreno: "Las mejores casas no salen en portales online, salen viniendo, conociendo el sitio y preguntando".

"A mí me ha llevado dos meses encontrar esta casa y ha sido de boca a boca, de una persona que ni siquiera tenía pensado alquilar", detalla.

Por otro lado, el joven vasco tiene una fórmula para mudarse a un pueblo de la mejor forma posible: "Hay que salir de la comodidad, aunque sea un poco; da pequeños saltos hasta que cojas la maleta, te montes en un coche y no vuelvas".

En el caso de Ibón, incluso recibió el apoyo de todo el pueblo cuando se mudó: "Desde el día que llegué no paran de darme fuerza, ayuda, favores..."

"Son superamables y tienen esa cultura de ayudarse los unos a los otros", expone.

Nómada digital

Ibón no dejó su profesión al trasladarse a Asturias. Gracias al teletrabajo, ofrece asesorías a distancia de tres meses dirigidas a personas con poco tiempo. Como entrenador personal, lo hace a través de videollamadas en las que fija pautas de entrenamiento.

Por eso, el nómada digital concluye con una reflexión sobre las barreras que suele autoimponerse la gente para no dar el paso: "Muchas veces decimos que nos hace feliz la ciudad, pero creo que lo hacemos desde la ignorancia porque la comodidad nos debilita".