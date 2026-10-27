Donato, de 36 años, vive más cerca de Ávila que de la capital Youtube

Donato vive en un piso de 25 m² en Madrid: "Pago 460 €, hace 10 años tendría una vivienda de mínimo 2 habitaciones"

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LO ESENCIAL Las claves Donato, de 36 años, reside en Robledo de Chavela (Madrid) en un estudio de 25 m² debido al elevado precio de los alquileres en la capital. Paga 460 euros de renta al mes, cifra que asciende a unos 500 euros con gastos de luz e internet, lo que representa cerca del 33% de sus ingresos. El espacio integrado carece de elementos como horno o lavavajillas, y cuenta con un patio propio que supera en tamaño a la vivienda. Lamenta el incremento de precios en el mercado inmobiliario señalando que hace diez años, por ese mismo dinero, se podía alquilar un piso de al menos dos habitaciones.

El mercado del alquiler en Madrid atraviesa una escalada de precios que está cambiando los planes de vida de muchos residentes, obligados a buscar alternativas fuera de la ciudad.

La dificultad para encontrar una vivienda asequible no entiende de edades. Cada vez más personas, también mayores de 30 años, se ven forzadas a alejarse de la capital para poder vivir.

Así lo muestra el caso de Donato, uno de los protagonistas de un vídeo de Súper Geografía en YouTube, que reúne tres experiencias personales marcadas por las dificultades para acceder a una vivienda.

El reto del alquiler

Antes de mostrar su casa, Donato se presenta de manera natural: "Soy Donato, tengo 36 tacos y ahora vivo en la montaña". Reside en Robledo de Chavela, un municipio de la Comunidad de Madrid situado en pleno corazón de la sierra.

"Estamos a unos 50 minutos en coche del centro de Madrid", explica Donato, quien lo resume con ironía: "Estamos más cerca de Ávila que de Madrid, imagínate".

La vivienda que ocupa es un piso bajo con patio. Nada más comenzar el recorrido, Donato bromea sobre el lugar: "Es una cueva".

Sin embargo, enseguida concreta cómo es realmente el espacio: "Es un estudio pequeñito, pero tiene su patio propio".

En cuanto a sus especificaciones, Donato deja claro las medidas exactas de su vivienda: "Tiene 25 metros cuadrados, pero el patio no cuenta".

Por ello, todo está integrado en una sola estancia, donde salón, dormitorio y cocina comparten el mismo espacio, sin habitaciones separadas.

El precio del alquiler es el principal motivo por el que ha acabado viviendo tan lejos. "Estoy pagando 460 euros, sin incluir suministros ni nada; eso viene aparte", explica.

Además del alquiler, se suman otros gastos relacionados con la vivienda: "Luego, aparte, pago luz e internet, que suman un total de 500 euros".

Aun así, Donato reconoce que "es barato si lo comparamos con lo que se paga en el resto de la Comunidad de Madrid".

En cuanto al estado del piso, Donato muestra sus limitaciones: "Aquí está la cocina, le falta horno y lavavajillas, pero no está nada mal".

Para adaptarse, ha buscado soluciones prácticas: "No tengo horno, pero tengo AirFrier, que me ayuda bastante".

Cada metro está aprovechado al máximo, desde el sofá cama hasta los armarios, e incluso el patio, que supera en tamaño al interior: "El patio es más grande que la casa".

A su vez, el esfuerzo económico es también evidente: "El ingreso que tengo está en torno a los 1.300 euros, y 500 los tengo que meter aquí", señala. En términos porcentuales, lo resume con claridad: "Se va un 33% de mi sueldo, más o menos".

Al mirar atrás, la comparación es contundente: "Hace 10 años, por el mismo precio, tenía un piso de mínimo dos habitaciones".