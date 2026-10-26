Mario Vaquerizo (52 años), propietario de 6 pisos: "Me encanta comprarme casas. No creo en los fondos de inversión"

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LO ESENCIAL Las claves Mario Vaquerizo posee actualmente seis viviendas y defiende su pasión por la propiedad privada y el mercado inmobiliario. El artista afirma definirse como capitalista y prefiere destinar sus ingresos al ladrillo antes que a productos financieros como fondos de inversión o bonos. Su primer inmueble lo adquirió junto a Alaska en la Gran Vía de Madrid, cumpliendo un sueño de su infancia. Vaquerizo considera que la inversión en vivienda es la forma más segura de proteger el dinero ganado a lo largo de su carrera profesional.

Mario Vaquerizo ha encontrado en el mercado inmobiliario una de sus grandes apuestas personales. El cantante, periodista y representante artístico no oculta su pasión por la propiedad privada ni su preferencia por invertir en viviendas frente a otras alternativas financieras.

Con seis pisos, el marido de Alaska defiende una filosofía que, según ha explicado en distintas entrevistas, responde a un sueño que tenía desde pequeño. "Me he comprado una casa porque me encanta comprarme casas", reconoció en el programa Y Ahora Sonsoles.

En esa misma conversación, dejó clara su postura ante la falta de críticas que pudiera recibir por su forma de gestionar sus ingresos: "Soy capitalista, me encanta la propiedad privada y me encanta que, con mi esfuerzo y con mi trabajo, pueda destinar mi dinero a lo que yo quiera".

Inversión en vivienda

Su declaración refleja una de las facetas menos conocidas de su trayectoria pública: su interés por el patrimonio inmobiliario y su convicción de que invertir en vivienda es una forma de asegurar el dinero que ha ganado durante su carrera profesional.

Además, Vaquerizo detalló en una entrevista en Pódium Podcast que posee seis viviendas. Una cartera inmobiliaria que, según sus propias palabras, conecta directamente con una aspiración que tenía desde niño.

"A mí me gusta el dinero y disfruto ganando dinero y trabajo mucho", indica. "Yo de pequeño decía: 'Yo quiero tener siempre un piso en la Gran Vía, un piso en la Gran Vía'. Y el primer piso que me compré fue con Alaska en la Gran Vía". Y asentía sobre cómo ahora tiene seis.

Su testimonio muestra cómo una aspiración personal terminó convirtiéndose en una estrategia de inversión vinculada a los inmuebles. No obstante, Vaquerizo no ha detallado públicamente en estas declaraciones el valor actual de sus propiedades ni la rentabilidad que obtiene de ellas.

El artista también ha explicado por qué prefiere destinar su dinero a bienes inmuebles antes que a otros productos financieros. Su postura es contundente y resume su visión sobre el ahorro y la inversión.

"Creo en el ladrillo. El ladrillo es lo que te queda", confesaba. "No creo en los fondos de inversión ni en los bonos ni todo eso... porque eso siempre va a valer dinero, eso va a valer dinero siempre".

Nacido en Madrid en 1974, Vaquerizo ha desarrollado una carrera que combina el periodismo, la representación artística, la televisión y la música como vocalista de Nancys Rubias. Su popularidad creció especialmente con el docu-reality Alaska y Mario, que mostró su vida junto a la cantante.

Ahora, sus declaraciones vuelven a situar en primer plano una faceta de su vida que va más allá de los escenarios: su apuesta personal por el ladrillo como forma de construir patrimonio.