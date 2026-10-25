El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto político de precampaña, en la Cúpula del Milenio. Claudia Alba Europa Press

En vigor: el propietario no podrá cobrar suplementos al inquilino por el trastero en los contratos de vivienda asequible

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LO ESENCIAL Las claves El Real Decreto-ley 29/2026 prohíbe a los propietarios cobros extra por garajes o trasteros en contratos de vivienda asequible para evitar sobrecostes. Se define vivienda asequible como aquella donde el alquiler y gastos no superan el 30% de la renta mediana del municipio. Las viviendas de alquiler asequible se equiparan a la vivienda protegida para acceder a incentivos y bonificaciones fiscales. La norma regulará en seis meses a los proveedores sociales y cooperativas para facilitar su acceso a ayudas públicas y ventajas tributarias.

El Real Decreto-ley 29/2026 tiene el objetivo de proteger a los inquilinos frente a los propietarios y ampliar la oferta de vivienda asequible. Además de que su entrada en vigor ha sido polémica, marcada por un adelanto electoral, la norma marca una serie de cambios importantes en el mercado inmobiliario.

Entre ellos, introduce un marco jurídico preciso para delimitar el concepto de vivienda asequible y evitar que esta categoría sea desvirtuada en el mercado inmobiliario.

De esta manera, la normativa limita el precio de estas viviendas y busca impedir que haya sobrecostes encubiertos en los contratos de arrendamiento, además de prohibir expresamente gastos vinculados a elementos anejos como trasteros o plazas de garaje.

¿Qué es la vivienda asequible?

El artículo 14 define la vivienda asequible como aquella "cuyas condiciones de precio de venta o alquiler, incluidos los gastos asociados, no superen el 30% de la renta mediana de la unidad de convivencia habitual del municipio en que se ubique", según el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Además de esto, la normativa señala que en los contratos de arrendamiento de vivienda asequible, los gastos vinculados a elementos anejos, como plazas de garaje o trasteros, no pueden suponer un incremento del precio del alquiler por encima del límite fijado para el inmueble.

Por otro lado, el Real Decreto-ley establece que el objetivo es impedir que el concepto se desvirtúe mediante el cobro de gastos accesorios o la oferta de vivienda protegida a precios superiores a los del mercado habitual.

En materia de incentivos y bonificaciones fiscales, estos inmuebles de alquiler asequible se equiparan a las viviendas protegidas, tanto en modalidad de vivienda social como de precio limitado.

También, la norma prevé que el desarrollo para certificar y reconocer a los proveedores sociales y cooperativas de vivienda asequible se haga en un plazo máximo de seis meses, tomando como referencia las Housing Associations.

Estas últimas son un modelo de asociaciones de vivienda muy consolidadas y conocidas en países europeos. Son entidades privadas no lucrativas que gestionan parques masivos de alquiler asequible y colaboran activamente con las administraciones públicas mediante concesiones de suelo o financiación permanente.

Asimismo, los proveedores sociales son entidades del tercer sector, cooperativas de vivienda y organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a promover, construir y gestionar viviendas destinadas al alquiler asequible o social con el objetivo de garantizar el acceso estable a este bien.

Esta acreditación oficial permitirá que estas entidades participen en programas oficiales de ayudas públicas y líneas de financiación privilegiada, al igual que les dará acceso a especialidades y ventajas en tributos estatales.

De esta manera, el Real Decreto-ley 29/2026 tiene como objetivo proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible en España.