Rubén, fontanero con más de 15 años de experiencia: "Mi primer sueldo era de 20 € a la semana; hoy un aprendiz cobra 1.400 €"

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LO ESENCIAL Las claves El fontanero Rubén Ariza relata que empezó cobrando 20 euros a la semana con 16 años, mientras que hoy un aprendiz sin experiencia entra ganando unos 1.400 euros netos al mes. El profesional señala el elevado coste de las cargas sociales para las pymes, con un gasto bruto de 1.800 euros por peón y una diferencia de solo 150 euros respecto al sueldo de un oficial. Tras capitalizar el paro y establecerse como autónomo, Ariza dirige actualmente su propia nave con empleados y defiende las salidas estables que ofrecen los oficios manuales. Reivindica el orgullo por las profesiones técnicas frente a los prejuicios sociales y rechaza la mala imagen de las pequeñas empresas en redes sociales.

Rubén Ariza comenzó en la fontanería a los 16 años junto a su tío. En una entrevista concedida al pódcast Sector Oficios, repasó su historia y recordó las precarias condiciones en sus inicios: "Estuve casi un año cobrando veinte euros a la semana, pero era feliz porque estaba aprendiendo el oficio", recalca.

Con 17 atendía solo urgencias en domicilios, lo que generaba bastante desconfianza al principio entre los clientes que abrían la puerta. "La gente abría y me preguntaba: '¿Dónde está el oficial?'. Y yo les decía: 'No hay más, vengo yo solo a arreglarlo'", comenta entre risas.

Tras varios años compaginando largas jornadas con guardias nocturnas, dio el salto hacia el sector de las reformas de edificios. Este cambio le permitió diversificar técnicas, aprender a interpretar planos detallados e incrementar su salario hasta conseguir la categoría de oficial dentro del gremio.

El contraste entre su comienzo y la realidad actual es enorme dentro del mercado técnico. En la entrevista, Ariza destaca el incremento de los sueldos iniciales para los jóvenes que empiezan: "Hoy cualquier chaval sin experiencia entra ganando unos 1.400 euros netos al mes, algo impensable cuando yo arranqué", explica.

Las elevadas cargas sociales complican la incorporación continua de aprendices a las plantillas. Un ayudante representa un desembolso bruto mensual de 1.800 euros para la PYME, a lo que se añade un margen de 150 euros entre el salario de un peón y el de un oficial cualificado.

La acusada escasez de mano de obra es un tema que preocupa al sector de la edificación. Durante la charla, el profesional insistió en la necesidad de esforzarse para progresar profesionalmente en la obra: "El que quiere pedir más tiene que dar más en el trabajo; es la única forma de crecer realmente", señala.

Tras capitalizar el desempleo para dar el paso hacia el trabajo autónomo, el fontanero dirige hoy su propia nave con empleados contratados. Su trayectoria demuestra que los oficios manuales brindan salidas laborales muy estables y rentables si se afrontan con rigor, seriedad y una alta dedicación diaria.

Rubén defiende el trato humano de su equipo frente a los tópicos habituales: "En redes nos meten a todos en el mismo saco como explotadores, pero me gustaría que vieran lo que intento cuidar a la gente que trabaja conmigo", opina con respecto a la imagen pública de las pequeñas empresas.

A pesar de recibir impagos o jornadas prolongadas, el instalador madrileño reivindica el orgullo por su vocación técnica. Sus reflexiones en Sector Oficios ponen en valor el prestigio de las profesiones manuales, combatiendo el prejuicio social que tradicionalmente ha apartado a los jóvenes de la formación profesional.