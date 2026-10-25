Quique, inversor inmobiliario que defiende el libre mercado y la especulación con la vivienda. YouTube - Diego Revuelta.

Quique, propietario de 20 pisos en alquiler: "He invertido 500.000 euros, esto es un negocio y tengo que ganar algo"

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LO ESENCIAL Las claves Quique, un inversor inmobiliario con 20 minipisos de unos 25 m² en Madrid, defiende que la vivienda es un negocio tras invertir 500.000 euros. El propietario busca alquilar sus inmuebles reformados por entre 5.500 y 6.000 euros al mes, logrando una rentabilidad prevista del 12% al 13%. Begoña, una pensionista de 63 años con cáncer, denuncia la situación al pagar 600 euros de alquiler de una pensión de 860 euros por una habitación de 16 m². La inquilina critica la deshumanización del mercado y el uso de contratos de alquiler por habitaciones regulados por el Código Civil para eludir la LAU.

La situación de la vivienda es de máxima actualidad. En plena precampaña electoral tras la no aprobación de los Decretos de Vivienda, el debate está más vivo que nunca. Quique, por ejemplo, es propietario de 20 minipisos de unos 25 m² en el entorno de Madrid.

"He hecho una inversión de unos 500.000 euros, no veo la palabra 'especular' de manera peyorativa", explica en el canal de YouTube de Diego Revuelta. "Esto es un negocio y tengo que ganar algo", añade.

Sobre sus beneficios, el inversor inmobiliario cree que podrá alquilar sus propiedades por entre 5.500 y 6.000 euros al mes, con una rentabilidad de entre el 12 y el 13 %. Y es que según expone, está reformando chalets para dividirlos en varios inmuebles más pequeños.

"Hay gente que no se puede permitir comer en un restaurante con Estrella Michelín y puede irse a un McDonald's con hamburguesas a tres euros, pues con la vivienda ocurre lo mismo", ejemplifica.

Por otro lado, completa su explicación de forma sencilla: "Es oferta, demanda y la capacidad económica que tengas".

Quique también explica el punto de vista de un arrendador a la hora de elegir a su inquilino: "Como hay tanta demanda, puedes elegir, y escoges a la persona que te dé más confianza en que pueda pagar el alquiler".

A su vez, comparte su opinión alrededor de los nuevos formatos de alquiler: "Esto se ha convertido en una necesidad habitacional, por eso florecen alquileres por habitaciones y minipisos". "O sobra gente o faltan viviendas", concluye.

Inquilina y pensionista

En su vídeo, Diego Revuelta también entrevista a Begoña, una pensionista de 63 años que padece cáncer y vive en un chalet dividido. Es, por tanto, la contrapartida ideal al punto de vista de Quique.

"Me parece escandaloso pagar 600 euros de alquiler cuando mi pensión es de 860 euros", afirma. "Te quedan 200 euros para la vida", afirma. Begoña se aloja en una habitación de apenas 16 m².

"El último contrato que me han hecho es de tres meses, así que vivo con una angustia...", reconoce. La pensionista expone uno de los atajos legales que usan muchos caseros: los alquileres por habitaciones. Estos no se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), sino por el Código Civil.

A nivel legal, esto tiene ventajas como no tener que renovar automáticamente los contratos o poder subir el precio del alquiler sin estar sujeto al IPC. "Se ha deshumanizado todo alrededor de la vivienda, no me parece normal", concluye.