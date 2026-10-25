La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras atiende a la prensa en los pasillos de la Cámara Baja, este miércoles. Sergio Pérez Efe

Míriam Nogueras rinde cuentas sobre su patrimonio: ahorros de casi 160.000 euros y un salario bruto anual de unos 139.710 €

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LO ESENCIAL Las claves Míriam Nogueras percibe un salario bruto anual de unos 139.710 euros como portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados. La diputada declaró en 2023 un patrimonio bancario de 158.189,53 euros en ahorros y ninguna deuda ni hipoteca pendiente. Posee por herencia el 33,3% del pleno dominio de tres plazas de garaje y el 16,6% de un piso en la ciudad de Barcelona. Está casada en régimen de separación de bienes y realiza aportaciones a Junts, Cruz Roja, El Xiprer, ANC y Òmnium Cultural.

Míriam Nogueras i Camero es la actual líder de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados. Recientemente fue protagonista de la actualidad política al votar en contra —junto al resto de sus compañeros de partido — a los dos Decretos de Vivienda impulsados por Pedro Sánchez.

Tras acumular una década en la Cámara Alta, Nogueras volverá a ser la cara visible de la formación independentista en las elecciones generales del 29-N. Como en cada inicio de legislatura, deberá rendir cuentas sobre su patrimonio, ahorros e intereses económicos.

Ya lo hizo en 2023 a través de su declaración de actividades, bienes y rentas. En esta se detallan aspectos como su salario, que según Newtral es de 139.710,06 euros brutos al año. Sumando suplementos, suponen 9.979,29 euros brutos al mes.

Ahorros y propiedades

Como cargo público elegido por la ciudadanía, la portavoz de Junts también tiene que hacer públicas sus propiedades. En su declaración de 2023, Nogueras manifestó ser copropietaria de tres plazas de aparcamiento en Barcelona.

Concretamente, posee el 33,3 % del pleno dominio por una herencia que obtuvo en 2009. En esa misma sucesión recibió también el 16,6 % de un piso en la ciudad condal.

Pero lo más llamativo de su testimonio patrimonial son sus ahorros. La diputada independentista declaró en 2023 que tenía 158.189,53 euros en cuentas bancarias.

A diferencia de otros políticos del Congreso, Nogueras no testimonió ninguna deuda, hipoteca o préstamo. Tampoco es propietaria de ningún coche o embarcación. En cuánto al IRPF, en 2023 declaró una cuota líquida pagada de 31.603,17 euros.

Contribuciones a entidades

Al inicio de cada legislatura, los parlamentarios también deben indicar sus contribuciones a asociaciones o entidades. Nogueras, por ejemplo, aporta una cuota mensual a Junts per Catalunya, partido del que es vicepresidenta desde 2024.

También colabora con Cruz Roja y con una fundación privada de Granollers llamada El Xiprer. Su perfil independentista se completa con sus cuotas a la Assemblea Nacional Catalana y a Òmnium Cultural, dos asociaciones ciudadanas muy importantes en el seno soberanista de Cataluña.

Separación de bienes

La declaración de actividades, bienes y rentas exige a los diputados que hagan público su estado civil. En el caso de la portavoz de Junts en la Cámara Alta, está casada con separación de bienes, por lo que todo su patrimonio y ahorros son exclusivamente de su propiedad.

A no ser que haya una herencia de por medio o una copropiedad, como es el caso de sus tres plazas de aparcamiento y su piso en Barcelona.