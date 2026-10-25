Javier, propietario en España: "No alquilo la vivienda hasta que pasen las elecciones porque prefiero no arriesgarme"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Javier Sanz, un propietario español, decide paralizar el alquiler de su piso recién reformado tras invertir más de 32.000 euros debido a la inseguridad jurídica del sector. El arrendador mantendrá la vivienda vacía a la espera de los resultados de las próximas elecciones del 29 de noviembre, confiando en un marco normativo más estable. Los pequeños inversores denuncian que las rentabilidades del alquiler son reducidas debido a los altos costes de hipotecas, impuestos, IBI y gastos de comunidad. La lentitud del sistema judicial ante casos de impago incrementa el temor entre los propietarios, motivando que prefieran dejar los inmuebles cerrados.

El mercado del alquiler en España sufre una importante contracción en la oferta debido a la creciente desconfianza de gran parte de los propietarios. Los constantes giros normativos han llevado a numerosos inversores a congelar la salida de sus inmuebles al mercado por temor a ver una oportunidad convertida en una pesadilla.

Uno de estos ejemplos es el de Javier Sanz, empresario que ha decidido paralizar el arrendamiento de su piso recién reformado tras invertir más de 32.000 euros. "Ante esta situación de inseguridad jurídica y cambios constantes de normativa, lo mejor es esperar", afirma contundente en Antena 3.

La estrategia del arrendador pasa por esperar a que acaben las elecciones del próximo 29 de noviembre antes de asumir más riesgos con los inquilinos. Su objetivo es comprobar si el mapa político resultante ofrece un escenario más estable y protector para los caseros que deciden invertir sus ahorros.

Frente a la narrativa sobre las supuestas grandes ganancias de los rentistas, los propietarios defienden que los márgenes de beneficio resultan ajustados. Los costes financieros derivados de las hipotecas y el incremento de impuestos erosionan considerablemente la rentabilidad de las viviendas.

Al desglosar los gastos fijos que soporta la propiedad, el empresario calcula que los rendimientos netos quedan reducidos. "Las rentabilidades son irrisorias porque hay que tener en cuenta los intereses de las hipotecas, impuestos, IBI y comunidad", recalca Sanz.

A esta carga mensual se suma el desembolso inicial realizado en tributos e impuestos al llevar a cabo reformas en los inmuebles. La compra y rehabilitación genera un volumen elevado de ingresos a las arcas del Estado antes de iniciar el contrato de arrendamiento, pero esconde otras vertientes que no pueden caer en el olvido.

El impacto fiscal representa uno de los mayores motivos de queja entre los pequeños inversores que arriesgan su dinero. En su caso, Javier explica que pagó 12.000 euros de IVA: "Aquí el único que ha ganado dinero de momento es el Estado", sentencia.

Mayor miedo

La lentitud del sistema judicial ante situaciones de impago agrava el temor a sufrir pérdidas patrimoniales prolongadas en el tiempo. La imposibilidad de recuperar la posesión de la vivienda en plazos razonables lleva a que los propios arrendadores condicionen la oferta y aumenten los filtros de cara al alquiler.

Ante la desprotección que sufren muchos pequeños propietarios, mantener los inmuebles vacíos se consolida como una alternativa prudente y eficaz. "Algunos preferimos dejar esa casa cerrada hasta que tengamos una ley un poco más favorable que nos proteja", concluye.