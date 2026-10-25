Hildemaro, empresario venezolano en España: "Dijeron que sería camarero pero llevo 5 años aquí y puedes emprender"

Hildemaro Solís es un inmigrante venezolano que comparte sus aprendizajes tras 5 años viviendo en España. YouTube - Hildemaro Solis.

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LO ESENCIAL Las claves Hildemaro Solís, un venezolano residente en España desde hace 5 años, defiende que es posible emprender en el país más allá de dedicarse exclusivamente a la hostelería. Asegura que emigrar no es fácil y requiere estrategia, planificación y motivación para superar las dificultades iniciales y obtener los permisos de residencia. Actualmente es propietario de una agencia de viajes y ejerce como consultor de orientación para inmigrantes en trámites de visados, alquileres y seguros.

Migrar nunca es sencillo. La búsqueda de una vida mejor conlleva sacrificios, algunos de ellos laborales. Es el caso de la gran cantidad de inmigrantes que trabajan en la hostelería. Según un estudio de 2025 del Real Instituto Elcano, el 45 % de los empleados del sector es de origen extranjero.

Hildemaro Solís es un ciudadano venezolano que ya lleva 5 años viviendo en España. "Cuando llegué me dijeron que solo trabajaría como camarero, pero es mentira, en España sí se puede emprender", afirma en un vídeo para su canal de YouTube.

"La gente que me decía eso consiguió disminuir mi autoestima", admite. Finalmente, encontró una explicación a esas 'falsas' advertencias: "Lo que pasa es que a la gente le gusta mucho quejarse desde la victimización en lugar de investigar".

"El 19 % de la población en España es extranjera, (...) si millones pudieron, ¿por qué tú no?", pregunta retóricamente. Eso sí, Hildemaro apunta que cualquier inmigrante que quiera ganarse la vida fuera de su país debe hacerlo "con estrategia y planificación".

"El hecho de emigrar es uno de los actos más difíciles que uno puede asumir", alerta. No obstante, su motivación es la clave para seguir adelante y no venirse abajo en los momentos difíciles: "Lo que me despierta cada mañana es el poder darle una mejor calidad de vida a mis hijos y esposa".

"Nos tenemos que buscar la vida honestamente y sin hacer daño a nadie". Además, confirma que el objetivo final de todo migrante es lograr el permiso de residencia.

"En mi caso tardé 6 meses en conseguir mi permiso de trabajo", confiesa. Sobre los salarios en España, Hildemaro no los considera buenos: "Se gana poco, pero cuando inviertes la pirámide y te ubicas en la necesidad del mercado, tu sueldo mejora".

Empresario y consultor

Actualmente, Hildemaro se dedica a varios negocios. Por ejemplo, es el propietario de una agencia de viajes y traslados llamada Amigos de Viaje. A través de esta, acompaña a inmigrantes recién llegados a España.

En esta línea, también presta servicios de orientación para procesos de residencia, visados y estancia por estudios. Y para complementar, también gestiona la búsqueda de una vivienda para personas extranjeras, así como seguros médicos y pólizas.

Compagina todas estas labores con su canal de YouTube, donde divulga consejos y recomendaciones alrededor de estos temas migratorios.

A modo de conclusión, Hildemaro termina con una reflexión para todas aquellas personas que estén pensando en abandonar su país: "Emigrar no es rápido, no es fácil, pero es posible".