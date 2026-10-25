El Gobierno cambia la norma: los trabajadores sólo recibirán la baja laboral por vías digitales

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LO ESENCIAL Las claves Desde el 1 de septiembre de 2026, la Seguridad Social gestiona las notificaciones de baja laboral e incapacidad exclusivamente por vías electrónicas. El cambio normativo responde a la Orden ISM/541/2026 y elimina el envío de comunicaciones por correo postal para este tipo de trámites. Los ciudadanos son avisados mediante SMS o correo electrónico para consultar las notificaciones disponibles en la sede electrónica. Las personas sin competencias digitales pueden acudir a las oficinas de la Tesorería sin cita previa para tramitar sus accesos y consultar notificaciones.

Los trabajadores deben anotar en su agenda esta fecha: el 1 de septiembre de 2026. Porque, hasta ese día, recibían las comunicaciones de la Seguridad Social por correo postal. ¿Quiénes? Los trabajadores que estaban en baja temporal o permanente.

Un giro de 180 grados porque, desde entonces, la Seguridad Social está enviando todas sus notificaciones para trabajadores en baja o incapacidad temporal o permanente a través de vías electrónicas.

Recordemos: se trata de comunicaciones que se ponen en funcionamiento cuando los trabajadores superan un año de baja y deben acudir al tribunal médico para que evalúe su situación. También se incluye la resolución de dicho tribunal si decide emitir un alta automática del empleado.

Comunicaciones

En concreto, la medida que ha dado pie a este cambio es la Orden ISM/541/2026, de 27 de mayo.

Por la misma, se modifica la Orden ISM/903/2020, de 24 de septiembre, por la que se regulan las notificaciones y comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social.

¿Qué está sucediendo desde el pasado 1 de septiembre? Que aquellas personas que soliciten o perciban prestaciones por incapacidad temporal recibirán las comunicaciones de la Seguridad Social exclusivamente por la vía electrónica.

Lo mismo que aquellas otras afectadas por procedimientos de incapacidad permanente o de lesiones permanentes no incapacitantes.

Lo que hace la Seguridad Social es avisar a los ciudadanos a través de mensajes SMS al teléfono móvil o al correo electrónico si lo han facilitado previamente a la Administración.

Mensajes que informan de que se ha realizado una comunicación o de que tienen una notificación disponible en la sede electrónica. También para que estén pendientes de consulta.

A aquellas personas que no cuenten con capacidades digitales, se les dará acceso a estas notificaciones desde las oficinas de la Tesorería sin necesidad de contar con cita previa. En ellas se les tramitará el certificado digital o clave permanente que les permita leer estas notificaciones.