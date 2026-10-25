Una española en Suiza, sobre la vivienda: "El alquiler medio es de 1.500 € para un salario de más de 5.300 € netos al mes"

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LO ESENCIAL Las claves La creadora de contenido Cristina Gómez compara el mercado inmobiliario de Suiza con el de España tras ser entrevistada por la televisión pública suiza. En Suiza, el alquiler medio es de 1.500 euros para salarios netos superiores a 5.300 euros al mes, y el 60% de la población vive de alquiler. Un 30% del alquiler en Suiza es gestionado por cooperativas sin ánimo de lucro y existen límites legales mediante tasas de referencia para evitar subidas abusivas. Cristina Gómez defiende la viabilidad de regular el sector y pide a los trabajadores en España que exijan mayor protección pública a la vivienda.

El acceso a la vivienda se ha convertido en el centro de atención mediática y política en España durante las últimas semanas. Tras ser entrevistada por la televisión pública suiza, la creadora de contenido y monologuista Cristina Gómez aprovechó para indagar sobre el funcionamiento del mercado inmobiliario.

La comparativa entre ambos países pone de manifiesto la cantidad de mecanismos públicos orientados a garantizar la estabilidad residencial. Así lo explicó en su perfil de TikTok: "Una televisión de Suiza me entrevistó sobre cómo los fondos buitre actúan en España y expulsan a la gente para especular".

En el país helvético, la relación entre ingresos y coste habitacional resulta sorprendente. Según la humorista, el alquiler medio se sitúa en 1.500 euros para salarios netos mensuales que superan los 5.300 euros. Estas cifras demuestran que proteger el acceso al hogar salvaguarda el poder adquisitivo de los trabajadores.

Asimismo, Suiza destaca por contar con una gran cantidad de arrendatarios: "Es un país de inquilinos con el 60% de la población viviendo de alquiler", recalca Cristina, de los cuales un 30% está gestionado por cooperativas sin ánimo de lucro.

Al explicar cómo estas entidades contienen el precio habitacional, la divulgadora destaca su gestión frente al mercado libre: "En estas cooperativas tú no pagas a un propietario que busca rentabilidad, sino que le pagas a una entidad que sólo cobra lo necesario para cubrir los costes reales", detalla.

Además del modelo cooperativo, la comunicadora resalta los límites legales aplicados a los arrendamientos mediante una tasa de referencia. "Eso de que se te acaba el contrato y venga tu casero y te diga o me pagas 700 más no se puede hacer", enfatiza la autora.

Por otro lado, la creadora de contenido valora la existencia de prestaciones públicas destinadas a apoyar a los hogares con menores ingresos. Bajo su criterio, estas coberturas estatales son claves para garantizar la estabilidad económica, asegurando que las familias puedan mantener su hogar sin perder poder adquisitivo.

Un modelo para la sociedad

Frente a quienes piensan que en Suiza no hay diferencias demográficas, Gómez recuerda la elevada presencia migrante en el país. La comunicadora señala que "aproximadamente el 26% de los residentes son extranjeros", demostrando que regular el sector es perfectamente viable en sociedades diversas.

Para concluir su análisis, Cristina Gómez anima a los trabajadores a reflexionar sobre la necesidad de exigir garantías legales en el mercado inmobiliario: "Si vives de tu trabajo en España, deja de hacer el ridículo haciéndote el neoliberal y empieza a exigir protección a la vivienda", concluye con firmeza.