Diego Fernández, ingeniero químico: "Yo no uso bicarbonato para eliminar malos olores en la nevera, mejor carbón activado"

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LO ESENCIAL Las claves El ingeniero químico Diego Fernández advierte que el bicarbonato de sodio no es una esponja eficaz para absorber malos olores en la nevera y aconseja usar carbón activado gracias a su porosidad. El experto aclara que el bicarbonato tampoco funciona como un desengrasante efectivo para la vajilla, ya que no es un tensioactivo, siendo el jabón líquido el auténtico responsable de disolver la grasa. El compuesto no blanquea la ropa al carecer de poder oxidante, a diferencia del percarbonato o el hipoclorito de sodio, limitándose únicamente a alterar el pH de las prendas. Mezclar bicarbonato y vinagre no desatasca desagües porque no disuelve pelos ni grasa, e incluso puede empeorar la obstrucción al compactarse con los residuos.

El NaHCO₃, conocido popularmente como bicarbonato de sodio, es uno de los compuestos más usados en la limpieza e higiene del hogar debido a sus propiedades desodorizantes para neutralizar olores, limpiar superficies y retirar manchas.

Sin embargo, a pesar de recurrir a él frecuentemente, muchas veces los usos que se le dan no son del todo adecuados o eficientes. De hecho, tal y como señala el ingeniero químico Diego Fernández (@renovandoconideas), en ocasiones se le dan usos algo "inútiles" al bicarbonato de sodio en el día a día.

Entre los principales usos que señala el experto está el de eliminar olores. Es decir, es cierto que el bicarbonato de sodio puede neutralizar ciertos compuestos ácidos pero precisamente su función no es atrapar los olores como si fuese una esponja. Más aún en electrodomésticos como la nevera.

Usos del bicarbonato de sodio

Es bastante frecuente que con el vaivén de los días, las personas olviden algún alimento tiempo de más en su nevera, desencadenando que el producto se pudra. Ejemplos hay muchos, especialmente alimentos perecederos como el jamón, queso o la leche.

¿La consecuencia directa? Un mal olor que no hay quien lo aguante. Muchos acuden al bicarbonato de sodio como si de una herramienta mágica de Mickey Mouse se tratase, colocando un recipiente abierto en uno de los estantes y que el olor desaparezca. Sin embargo, no es tan efectivo como pueda parecer.

"Aunque puede neutralizar algunos compuestos ácidos si entran en contacto directo con él, no actúa como una esponja que atrapa los compuestos del mal olor", asegura Diego Fernández. En su lugar, el ingeniero químico opta por una solución alternativa: el carbón activado.

El experto defiende las cualidades del carbón activado para atrapar y retener toxinas y olores: "Cuenta con una amplia superficie porosa para absorber diversas moléculas".

Asimismo, Fernández señala otros tres usos que considera inútiles para el bicarbonato de sodio: desengrasar, blanquear la ropa y destapar el desagüe.

De ese modo, no esperes que el bicarbonato de sodio elimine la grasa de tu última cena en los platos. "No es un desengrasante porque no es un tensioactivo capaz de dispersar o desprender la grasa en el agua", asegura. El experto atribuye el mérito de esta limpieza a un viejo conocido: el jabón líquido para platos.

"Es el jabón el que hace la mayor parte del trabajo contra la grasa, mientras que el bicarbonato solo aporta una abrasión suave para desprender la suciedad", señala el experto. Por ello, en la próxima lavada de platos, quizás sirve con usar el típico jabón limpiador. Un ahorro más en la factura a final de mes.

Por otra parte, a pesar de los mitos que pueden existir, el bicarbonato de sodio tampoco blanquea la ropa. "Carece de la acción oxidante del hipoclorito de sodio o del percarbonato de sodio", afirma Fernández.

El experto defiende que estos dos compuestos atacan químicamente las moléculas causantes de las manchas. El bicarbonato únicamente altera el pH de la ropa y, como indica el ingeniero químico, esta función "no le proporciona propiedades blanqueadoras".

Por último, para destapar el desagüe tampoco es necesario utilizar el bicarbonato de sodio. "La mezcla con vinagre produce burbujas de dióxido de carbono por una reacción de neutralización, pero esta reacción no disuelve cabello, grasa ni restos de jabón", apunta Fernández.

Incluso puede ser contraproducente a la hora de desatascarlo. Si se agrega demasiado bicarbonato de sodio, este puede unirse a la grasa y residuos, provocando que la obstrucción empeore.

Por ello, antes de recurrir a productos químicos, hay otras opciones como usar una ventosa para ejercer presión, limpiar el sifón manualmente o utilizar un muelle desatascador. Aunque cada caso es un mundo y por ello es conveniente analizar detenidamente cómo de profundo es el atasco y qué lo provoca.

Cabe mencionar que este artículo no tiene como intención de ser una carta de odio contra el bicarbonato de sodio. El compuesto tiene otra serie de ventajas y usos ya sea en el ámbito industrial, en la cocina, cuidado personal o materia de salud. La cosa está en encontrar un uso realmente útil.