Carlos, electricista autónomo con 49 años: "Muchas empresas para las que trabajaba cerraron y me busqué la vida con la obra"

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LO ESENCIAL Las claves Carlos, un electricista autónomo de 49 años con más de tres décadas de experiencia, tuvo que reinventarse y dar el salto a la obra nueva tras el cierre de muchas empresas contratantes por la pandemia. Para evitar el riesgo de impagos y proteger a su plantilla de cinco empleados, modificó su modelo de negocio: invierte en maquinaria y formación, mientras el cliente asume el coste de los materiales. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en proyectos muy diversos, desde viviendas de lujo para futbolistas en La Moraleja hasta instalaciones en el Centro de Comunicaciones de la Zarzuela. Señala que el sector es ahora más burocrático y regulado, lo que dificulta la contratación de jóvenes, y defiende la profesionalidad frente al intrusismo laboral.

El sector de las reformas de interiores no siempre refleja la bonanza que transmiten las estadísticas. Mientras los titulares anunciaban un auge sin precedentes, la realidad fue muy distinta para los pequeños profesionales independientes tras la crisis sanitaria.

Según relata el responsable de Electricidad CarDu en exclusiva para EL ESPAÑOL, aquel periodo convulso obligó a reestructurar por completo la actividad: "Muchas empresas para las que trabajaba cerraron sus puertas tras la pandemia y me tuve que buscar la vida dando el salto a la obra nueva", afirma.

El electricista madrileño de 49 años, con más de tres décadas de experiencia, empezó como autónomo con apenas 16 años. Tras un único parón de nueve meses para cumplir el servicio militar, este especialista suma ya 20 años al frente de su propio negocio en Madrid, sorteando crisis y profundos cambios en la normativa laboral.

Uno de los principales aprendizajes acumulados a lo largo de sus 33 años de trayectoria ha sido la gestión del riesgo económico. En un mercado marcado por los impagos, el instalador tomó la estratégica decisión de cambiar su modelo de negocio para proteger la estabilidad de su pequeña plantilla de cinco trabajadores.

"Decidí invertir en formar a mi gente y en comprar la mejor maquinaria antes que poner yo el dinero de los materiales", explica el profesional. Con esta fórmula, el capital de los suministros corre a cargo del cliente o la constructora, evitando comprometer la viabilidad de la empresa.

A lo largo de sus tres décadas en el sector, este electricista ha abarcado todo tipo de encargos. Desde la instalación de ascensores privados en chalets de lujo en La Moraleja para futbolistas de élite hasta trabajos de acondicionamiento en el Centro de Comunicaciones de la Zarzuela o la residencia de la secretaria de la Reina.

Pese a haber trabajado en inmuebles de gran envergadura, el especialista subraya que la exigencia técnica y la responsabilidad no cambian según el valor. Tanto en una mansión como en una humilde vivienda de barrio se determina la seguridad siendo preciso en la ejecución de las líneas e instalación de los cuadros eléctricos.

La evolución del sector

El experto señala que la profesión se ha vuelto más burocrática y regulada desde su incorporación en 1993. Aunque reconoce que las normativas actuales buscan proteger la seguridad del empleado, reflexiona sobre cómo se ha complicado la contratación y el acceso al mercado laboral para los jóvenes.

Con más de 30 años dedicados profesionalmente al sector de la electricidad, este profesional cierra con la mirada puesta en la destreza y actualización constante del oficio. Frente a la improvisación y el intrusismo, la experiencia es el principal aval para garantizar la supervivencia de un negocio autónomo en el tiempo.