Cae un autobús por un barranco de 20 metros en Barcelona, última hora en directo | Al menos 41 heridos, 20 graves, en el accidente de Fogars de Montclús

Un autobús ha caído esta tarde por un terraplén de unos veinte metros en Fogars de Montclús (Barcelona). Los equipos de emergencias trabajan en el lugar del accidente y, por el momento, no constan víctimas mortales entre los pasajeros.

Fuentes del Servicio Catalán de Tráfico (SCT) han informado a EFE de que la alerta se ha recibido a las 16:43 horas. El siniestro ha ocurrido en la carretera BVC-5514, que permanece cortada al tráfico a su paso por el municipio.

Ante lo ocurrido, Protección Civil de la Generalitat ha activado en fase de prealerta el plan Procicat, destinado a la gestión de emergencias.