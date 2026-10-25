Cae un autobús por un barranco de 20 metros en Barcelona, última hora en directo | Al menos 41 heridos, 20 graves, en el accidente de Fogars de Montclús
El siniestro ha tenido lugar en Fogars de Montclús y, por ahora, no se han registrado víctimas mortales.
Un autobús ha caído esta tarde por un terraplén de unos veinte metros en Fogars de Montclús (Barcelona). Los equipos de emergencias trabajan en el lugar del accidente y, por el momento, no constan víctimas mortales entre los pasajeros.
Fuentes del Servicio Catalán de Tráfico (SCT) han informado a EFE de que la alerta se ha recibido a las 16:43 horas. El siniestro ha ocurrido en la carretera BVC-5514, que permanece cortada al tráfico a su paso por el municipio.
Ante lo ocurrido, Protección Civil de la Generalitat ha activado en fase de prealerta el plan Procicat, destinado a la gestión de emergencias.
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Salvador Illa traslada su apoyo a los afectados por el grave accidente de autobús en Fogars de Montclús
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado su solidaridad y apoyo a las víctimas del accidente de autobús ocurrido este domingo por la tarde.
A través de un mensaje en la red social X, el jefe del Govern ha señalado que permanece en contacto permanente con las conselleras de Interior, Núria Parlon, y de Salud, Olga Pané, para monitorizar la atención médica y las labores de los servicios de emergencias desplazados hasta la zona.
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Un accidente de autobús deja 20 heridos graves en Fogars de Monclús
Un accidente de autobús ha dejado hoy 20 heridos graves en Fogars de Monclús (Barcelona). Emergencias de Cataluña (SEM) ha atendido a 41 personas que viajaban en el vehículo, que se ha despeñado por un terraplén de unos 20 metros de altura.
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Protección Civil y los Mossos d'Esquadra anuncian cortes en la carretera
🔴 Prealerta #PROCICAT per un accident d'autobús a la carretera BV-5114, al terme municipal de Fogars de Montclús (Vallès Oriental). @mossos informa que la carretera està tallada.— Protecció civil (@emergenciescat) October 25, 2026
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Un autobús cae por un terraplén de 20 metros en Barcelona
l accidente ha ocurrido en Fogars de Montclús y los equipos de emergencias trabajan en la zona. Por el momento, no constan víctimas mortales y la carretera BVC-5514 permanece cortada al tráfico.