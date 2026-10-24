Venden una finca rústica de 90.000 m2 con un molino del siglo XVII, piscina natural y cinco habitaciones dobles

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LO ESENCIAL Las claves Una finca rústica de 90.000 m² con un antiguo molino de ribera del siglo XVII rehabilitado sale a la venta por 575.000 euros en Valdetórtola (Cuenca). La vivienda unifamiliar cuenta con 850 m² construidos, cinco habitaciones dobles, tres baños, amplios garajes y se vende completamente amueblada. El terreno incluye una piscina natural de 700 m³, huertas con 200 árboles frutales, sondeo de agua potable, molino de viento y planta fotovoltaica. La propiedad se ubica a 20 kilómetros de Cuenca dentro de una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Hay propiedades que ofrecen mucho más que una vivienda: esconden siglos de historia, rincones naturales y una forma de vivir alejada del ruido.

Es el caso de esta singular finca situada en Valdetórtola, en la provincia de Cuenca, donde un antiguo molino de ribera del siglo XVII se ha transformado en una vivienda unifamiliar rehabilitada rodeada de huertas, árboles frutales, agua y amplios terrenos.

La propiedad se encuentra a unos 20 kilómetros de Cuenca capital y a 180 kilómetros de Madrid, y sale a la venta por 575.000 euros, frente a los 650.000 euros que figuraban anteriormente en el anuncio.

La finca cuenta con una superficie de 90.000 metros cuadrados, equivalentes a nueve hectáreas, y una construcción de 850 metros cuadrados, de los cuales 614 son útiles.

La vivienda dispone de cinco habitaciones dobles, tres baños, salón, cocina, terraza y balcón.

También incluye chimenea, armarios empotrados, trastero y garaje. Construida en 2002, figura en el anuncio en buen estado y se comercializa completamente amueblada, lista para entrar a vivir.

La distribución incluye una planta alta de 366 metros cuadrados y una planta baja de 178 metros cuadrados destinada a garaje y almacén.

A estas construcciones se suma otro garaje de 70 metros cuadrados y un espacio adicional junto a la huerta posterior, donde se guarda un tractor articulado.

Uno de los elementos más llamativos es su entorno natural. La propiedad incluye dos huertas inferiores con aproximadamente 200 árboles frutales, dos parcelas que suman 4.800 metros cuadrados y otra parcela vallada de 880 metros cuadrados junto a una acequia.

También dispone de monte bajo, un sondeo de agua potable y unos 200 almendros y chopos asociados al recorrido del agua.

El conjunto cuenta, además, con una piscina natural de 700 metros cúbicos y una presa desde la que se toma agua para una acequia de unos 800 metros de recorrido.

La descripción también menciona un molino de viento que sirve como depósito de agua para la vivienda.

En cuanto a las instalaciones, la finca dispone de una planta fotovoltaica de 3 kW, grupo generador y calefacción mediante caldera de gasóleo.

La propiedad se encuentra dentro de una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), por lo que conviene comprobar las posibles limitaciones ambientales y urbanísticas antes de comprar.

En definitiva, se trata de una finca singular que combina historia, vivienda, terrenos y recursos naturales por 575.000 euros, con una propuesta muy diferente a la de una casa convencional.