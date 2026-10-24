La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la tercera edición del Foro CREO, en el Hotel Westin Palace de Madrid, a 15 de octubre de 2026, en Madrid (España). .jpg Eduardo Parra Europa Press

La Seguridad Social confirma que los trabajadores perderán hasta un 21% de su pensión si adelantan dos años la jubilación

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LO ESENCIAL Las claves Adelantar voluntariamente la jubilación hasta dos años conlleva coeficientes reductores en la pensión de entre el 2,81% y el 21%. Para acceder a la jubilación anticipada voluntaria se exige un mínimo de 35 años cotizados y la cuantía resultante debe superar la pensión mínima. En los casos de retiro anticipado involuntario se requieren al menos 33 años de cotización y las penalizaciones oscilan entre el 15% y el 30%.

Tomar la decisión de jubilarse anticipadamente puede llegar a salir muy caro si no se hacen cálculos de las consecuencias. Así, la Seguridad Social ha confirmado que los trabajadores que opten por la jubilación anticipada sufrirán penalizaciones en la cuantía de su pensión que pueden alcanzar hasta un 21% de recorte.

Aunque la normativa permite adelantar el retiro un máximo de dos años de forma voluntaria, esa ventaja está sujeta a unos estrictos coeficientes reductores que dependen tanto de los meses que se anticipe la salida del mercado laboral como de los años cotizados.

Así, es importante saber planificar y calcular cuándo es el mejor momento para jubilarse anticipadamente y los requisitos para ello sin perder la mitad de la pensión.

Al menos 35 años cotizados

A pesar de que la Seguridad Social permite a los trabajadores adelantar hasta 24 meses la jubilación, los coeficientes reductores son un factor a tener en cuenta, ya que pueden oscilar entre el 2,81% y el 21% de recorte de la pensión.

Es importante recordar que la edad legal de jubilación en España es de 65 años si se han cotizado 38 años y 3 meses o más, y de 66 años y 10 meses si se han cotizado menos de 38 años y 3 meses.

El porcentaje dependerá de cuántos meses se haya adelantado la jubilación y de la vida laboral acumulada; cuantos más años cotizados, menor será la penalización.

De esta manera, para jubilarse anticipadamente de forma voluntaria es preciso tener al menos 64 años y 10 meses; en caso de haber cotizado más de 38 años y 3 meses, 63 años. Asimismo, es preciso haber cotizado un mínimo de 35 años en total.

Pareja madura hablando de gastos mientras están sentados en el sofá en casa. Imagen de archivo IStock

Además de esto, la pensión resultante tras los recortes tiene que ser superior a la pensión mínima que correspondería a los 65 años.

En el caso de que la jubilación anticipada sea involuntaria, la situación cambia. Este tipo de jubilación está destinado a trabajadores que pierden su empleo por motivos ajenos a su voluntad, como un despido objetivo o colectivo, y solo incluye a trabajadores por cuenta ajena.

En estos casos, el margen de adelanto de la edad de jubilación es de 61 años si se tienen más de 38 años y medio cotizados; de lo contrario, se permite retirarse a los 63 años.

Asimismo, requiere haber cotizado un mínimo de 33 años, a los que se puede sumar hasta un año del servicio militar o 112 días por parto en el caso de las mujeres.

La penalización en estas situaciones es más suave que en la jubilación voluntaria. Por ejemplo, adelantarla dos años supone una penalización del 15%, frente al 21% de la voluntaria. No obstante, si se opta por el máximo adelanto posible, el recorte puede alcanzar el 30%.

Así, se suele recomendar tener estos valores en cuenta a la hora de jubilarse anticipadamente porque los recortes pueden suponer un lastre a nivel económico a largo plazo.