Raúl, 25 años: "Me volví de Australia a España y no sé qué hacer ahora mismo, no sé si volver y empezar de nuevo"

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LO ESENCIAL Las claves Raúl, un joven español de 25 años, ha regresado de Australia y se encuentra indeciso entre emprender un proyecto en España o volver al país oceánico. Durante su estancia trabajó en las minas australianas con el sistema FIFO, ganando 361 dólares diarios (unos 226 euros) en jornadas de 12 a 13 horas. Aunque el trabajo en la minería permite ahorrar y ofrece semanas de descanso, el joven reconoce que resulta agotador y desgastante a nivel mental. Actualmente dispone de un visado válido hasta abril de 2027 para regresar a Australia, mientras sopesa la idea de lanzar un negocio 'online'.

Volver a casa después de pasar una temporada en el extranjero no siempre significa tener las cosas más claras. Para algunos jóvenes, regresar supone reencontrarse con sus raíces: para otros, abre un nuevo periodo de incertidumbre en el que deben decidir si quedarse o volver a empezar lejos de su país.

Es el dilema al que se enfrenta Raúl, un español de 25 años que ha regresado de Australia sin tener claro cuál será su próximo paso: "Me volví de Australia con la idea de que a lo mejor volvía o a lo mejor no".

El joven reconoce que atraviesa una etapa de dudas, dividido entre la posibilidad de regresar al país oceánico y las ganas de poner en marcha un proyecto propio en España.

"Es una sensación rara porque como que te quieres ir, pero a la vez no porque tienes otras ideas en mente", relata en su cuenta de TikTok desde Sevilla.

Entre sus opciones está volver a trabajar en las minas australianas, donde las remuneraciones pueden resultar especialmente atractivas, o quedarse en España para desarrollar un emprendimiento online.

Buen sueldo, jornadas largas

Durante su experiencia en Australia, Raúl conoció de primera mano las condiciones de los empleos vinculados a la minería.

En otro vídeo, explica que trabajaba en el sistema FIFO (Fly-In Fly-Out), un modelo en el que los trabajadores se desplazan hasta instalaciones alejadas de las ciudades y permanecen allí durante sus turnos. "En las minas de Australia puedes ganar mucho dinero, pero vas a acabar un poco reventado", advertía.

Según cuenta, las jornadas pueden prolongarse entre 12 y 13 horas diarias durante dos semanas consecutivas, seguidas de una semana de descanso. Aunque este sistema permite disponer de varios días libres para viajar y desconectar, también tiene inconvenientes.

"Mentalmente cansa mucho", reconoce el joven, que describe un entorno aislado en el que, al terminar la jornada, apenas queda tiempo para ducharse, cenar, mirar el móvil y dormir.

Raúl cobraba 361 dólares australianos al día (226,09 euros), una remuneración que ayuda a entender el atractivo económico de este tipo de trabajos. La posibilidad de ahorrar cantidades importantes de dinero constituye uno de los principales incentivos para los jóvenes extranjeros que se trasladan al país.

La experiencia de Raúl refleja una realidad compartida por muchos españoles que deciden emigrar para mejorar su situación económica, aprender inglés o vivir una aventura internacional.

Australia se ha convertido en uno de los destinos elegidos por quienes buscan combinar trabajo y experiencia personal. Sin embargo, regresar puede plantear nuevas preguntas sobre el futuro profesional y las oportunidades disponibles en España.

En su caso, la decisión todavía está abierta. "No sé qué hacer ahora mismo, no sé si volverme y empezar de nuevo", admite. Por el momento, cuenta con un visado válido hasta abril de 2027, por lo que dispone de margen para regresar si finalmente se decanta por esa opción.

Mientras tanto, el joven contempla la posibilidad de emprender por su cuenta. "La verdad que tengo muchas ganas", asegura sobre ese proyecto online que podría marcar el comienzo de una nueva etapa en España.