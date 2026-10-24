Portugal da una lección a España: quienes tengan hijos menores de 12 años podrán solicitar jornada continua

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LO ESENCIAL Las claves Portugal tramita una medida para que empleados del sector privado con hijos menores de 12 años puedan solicitar la jornada continua. La propuesta portuguesa permite concentrar el horario con una pausa máxima de media hora y adelantar la salida del trabajo hasta una hora durante un máximo de cinco años. El derecho también se extenderá sin límite de edad a trabajadores con hijos con discapacidad, enfermedad crónica o cáncer, y a abuelos a cargo de sus nietos. En España, la normativa actual sobre conciliación permite reducciones de jornada con bajada sueldo, adaptación de horarios o teletrabajo.

Conciliación laboral y familiar. Se trata, a grandes rasgos, de permitir que los trabajadores puedan compatibilizar su empleo con el cuidado de hijos o de familiares dependientes como pueden ser las personas mayores.

En España, el Estatuto de los Trabajadores regula este derecho, así como la ley 39/1999 para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.

Portugal ha dado un paso más para hacer posible que los empleados del sector privado, que tengan hijos menores de 12 años, puedan pedir la jornada continua.

Supuestos

Volviendo a España, la normativa actual permite, por ejemplo, reducir entre un octavo y la mitad de la jornada laboral para el cuidado de menores de 12 años, personas con discapacidad o familiares hasta el segundo grado. Eso sí, conlleva la correspondiente reducción proporcional del salario.

También es posible que el trabajador solicite cambios tanto en la duración, distribución del horario o teletrabajo. Una vez pedidos, la empresa dispone de un plazo máximo de 15 a 30 días para negociar.

A estas medidas hay que unir el permiso por nacimiento y cuidado del menor (16 semanas retribuidas para cada progenitor), el de lactancia o el parental. Sin olvidar las excedencias para cuidados de hijos o familiares.

Portugal ha dado un paso más allá al comenzar a tramitar la propuesta antes indicada. ¿Sus puntos fuertes? Concentrar el trabajo del día a día, tener una pausa de hasta media hora, y poder adelantar la salida del trabajo hasta una hora.

De momento, los diputados portugueses han dado su visto bueno a la medida. Ahora sólo falta que la Comisión de Trabajo, Seguridad Social e Inclusión lo ratifique. Después, deberá llegar al pleno para que la medida sea definitiva.

Además de a los padres y madres que tengan un hijo menor de 12 años, la medida también alcanza a aquellas personas trabajadoras con un hijo con discapacidad, enfermedad crónica o cáncer. En estos últimos supuestos, no habrá límite de edad.

Y a aquellos empleados que convivan con un nieto y tengan que estar pendientes de su cuidado si los padres no pueden.

Ese horario continuo podrá ser aplicado durante un período máximo de cinco años y los trabajadores interesados deberán solicitarla por escrito y con un período de antelación de 30 días.