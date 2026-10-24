Óscar Puente, cuatro viviendas, dos garajes y un sueldo de casi 78.000 euros: “Votar con V de vivienda o con B de buitre”

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LO ESENCIAL Las claves Óscar Puente contrapone en la precampaña electoral el «votar con V de vivienda o con B de buitre». El ministro de Transportes posee cuatro viviendas (tres en Valladolid y una en Alicante) y dos plazas de garaje. Su declaración de bienes refleja una deuda hipotecaria pendiente que supera los 400.000 euros. En 2025 percibió un salario bruto de casi 78.000 euros como titular del Ministerio de Transportes.

La vivienda se va a convertir en un auténtico ‘campo de batalla’ en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. De hecho, ya lo está siendo en la precampaña. Y uno de los ministros que no ha querido perder la oportunidad de mostrar su opinión al respecto ha sido el titular de Transportes, Óscar Puente.

"Votar con V de vivienda o con B de Buitre. Esa es la disyuntiva", ha escrito el ministro en la red social X (antes Twitter).

Un tuit que dice una cosa, y que su patrimonio dice otra. Porque Puente tiene cuatro viviendas (tres de ellas en Valladolid y otra en Alicante) y dos plazas de garaje.

Cuatro pisos

Según la última Declaración de Bienes y Rentas, presentada en 2025 por Óscar Puente en el Registro de Intereses del Congreso de los Diputados, el ministro tiene cuatro viviendas y dos plazas de garaje.

Tres de esas viviendas están en Valladolid y figura como titular del 50% de la nuda propiedad en dos de ellas. En la tercera, está al 25%. Las dos plazas de garaje también están en la capital pucelana, y asimismo, al 50%. Lo mismo sucede con la vivienda de Alicante.

Por fechas, la primera de las viviendas la adquirió en 2003. Luego, en 2008, hizo lo propio con otra vivienda y las dos plazas de garaje. Por último, en 2013 compró la tercera de las viviendas, y la cuarta (la de Alicante) se remonta a 2025.

En este último año, el que también fuera en su día alcalde de Valladolid, suscribió un préstamo hipotecario con la Caja Rural de Zamora. ¿Montante? 173.000 euros. En el momento de presentación de la declaración, le quedaban por saldar 172.646 euros.

No es el único saldo pendiente que le queda. Así, en 2008 obtuvo una hipoteca de 130.540 euros del Banco Santander (le quedan pendientes 62.593 euros); en 2013, otra con la misma entidad por 232.000 euros (pendientes 149.745 euros); y, en 2021, con la Caja Rural de Zamora, por 50.000 euros (15.886,30 euros pendientes de pagar). En total, su deuda pendiente es de 400.870,30 euros.

Según el Portal de Transparencia, Óscar Puente tuvo unos ingresos brutos en 2025 como ministro de Transportes y Movilidad sostenible de 77.831,44 euros. ¿Netos? 56.792,82 euros. De IRPF pagó 19.236,51 euros.

En su cuenta corriente de la Caja Rural de Zamora dispone de un saldo de 1.947,47 euros. Y posee dos fondos de pensiones: uno con Mutualidad de la Abogacía (42.479,40 euros) y otro con Banco Santander (38.783,40 euros).