Onalia Bueno, alcaldesa de un pueblo de 20.000 habitantes: "Cobro 3.100 € al mes y estoy disponible las 24 horas del día"

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LO ESENCIAL Las claves La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, defiende su sueldo de 3.100 euros mensuales destacando su disponibilidad total las 24 horas del día los 365 días del año. Bueno compara sus ingresos con los de un recepcionista de hotel y critica a los políticos que ejercen sus funciones con horarios reducidos de funcionarios. Propone aplicar incentivos por objetivos como en la empresa privada y contrapone su retribución a los salarios de más de 12.000 euros de parlamentos nacionales y europeos. Destaca la alta exigencia de gestión en Mogán, donde la población pasa de 22.000 empadronados a 50.000 personas debido a la presión turística.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha situado en el centro del debate público la retribución de los representantes locales. La regidora defiende su salario de 3.100 euros mensuales frente a la responsabilidad de gestionar un municipio turístico de 22.000 habitantes.

Para justificar su asignación, Bueno compara sus ingresos a los de un recepcionista de hotel de cuatro estrellas, subrayando que su dedicación es absoluta. "Estoy disponible 365 días al año, 24 horas para todo", afirma frente a las incidencias o urgencias vecinales que puedan surgir en la localidad.

En este sentido, la canaria critica abiertamente la actitud de otros representantes políticos que ejercen sus funciones bajo horarios de funcionarios. Mientras muchos abandonan su despacho a las dos de la tarde, Bueno sostiene que la gestión de un ayuntamiento exige disponibilidad constante para resolver los problemas reales.

Además de defender su plena dedicación durante las 24 horas del día, la regidora propone adaptar mecanismos de la empresa privada a la administración pública. Bajo su propio criterio, la labor política debería contemplar incentivos: "Cualquier directivo de una empresa privada tiene un sueldo y un plus por objetivos", señala.

Esta visión contrasta con las elevadas remuneraciones que perciben los cargos públicos en parlamentos nacionales y europeos. Frente a sueldos que superan los 12.000 euros mensuales, la edil remarca que la política municipal es la única que atiende directamente las demandas ciudadanas diarias.

La complejidad del cargo en Mogán se ve multiplicada por la presión turística que soporta la localidad. Aunque la población empadronada supera la barrera de los 20.000 habitantes, Onalia Bueno señala que esta cifra aumenta a 50.000 personas que "utilizan las infraestructuras de recogida de basura, saneamiento y servicios comunitarios".

Frente a este reto, Bueno reivindica un gobierno caracterizado por la cercanía y la respuesta inmediata. La alcaldesa atiende llamadas y mensajes sin intermediarios, en una gestión que busca garantizar la eficiencia de los servicios esenciales en el término municipal.

Raíces políticas

Su vocación por el servicio público nació en el ámbito familiar, inspirada por la trayectoria política de su padre. Tras 12 años frente al Ayuntamiento de Mogán, la regidora defiende su experiencia técnica y capacidad de gestión para proyectar infraestructuras estratégicas en Gran Canaria.

Onalia Bueno reitera que la función municipal debe situarse al margen de las estructuras partidistas tradicionales. La alcaldesa concluye afirmando que "en los municipios no tenemos ideología", priorizando la protección de los intereses vecinales y la mejora continua del bienestar ciudadano.