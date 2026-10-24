Natalia, experta en ahorro: "El cambio de hora solo supone unos 6 € al año por vivienda, lo que reduce la factura es la tarifa"

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LO ESENCIAL Las claves El cambio de hora apenas supone un ahorro energético aproximado de seis euros al año por vivienda. El mayor riesgo económico radica en no reprogramar a tiempo los electrodomésticos con temporizadores manuales. Revisar la tarifa y el precio contratado por kilovatio hora permite ahorrar una media de 300 euros anuales. Existen hogares con tarifas de hasta 40 céntimos por kilovatio, cuando la media en el mercado libre ronda los 10 céntimos.

Este domingo, 25 de octubre, atrasaremos los relojes una hora con la idea de aprovechar mejor la luz solar y reducir el gasto energético. Sin embargo, la asesora energética Natalia Medina advierte de que el impacto real en el bolsillo de las familias resulta prácticamente insignificante en la factura eléctrica.

La estimación tradicional del IDAE fija el ahorro en torno a un 5% en iluminación, lo que equivale a unos seis euros anuales por vivienda. No obstante, este cálculo es antiguo, ya que los hábitos han cambiado, las bombillas consumen menos y faltan estudios actualizados sobre este tema.

A pesar de que el domingo tendrá 25 horas, la potencia eléctrica se cobra por días y la energía suele ser más barata de madrugada. La experta aclara que a las 02:00 casi nadie tiene aparatos encendidos en casa, salvo la nevera, evitando así el encarecimiento.

El verdadero riesgo del cambio horario aparece en los electrodomésticos con temporizador manual que no se reprogramen a tiempo. Es decir, si un lavavajillas está configurado para saltar a medianoche, terminará activándose una hora antes, pudiendo coincidir con un tramo tarifario bastante más caro para el usuario.

La clave para rebajar el recibo de la luz se basa en revisar el precio pactado por cada kilovatio hora en el contrato. "Lo que realmente te hace ahorrar no es el cambio de hora, sino el precio al que pagas la luz", denuncia la analista sobre el sobrepagado mercado actual.

Revisar la factura

Actualmente existen hogares que pagan hasta 40 céntimos por kilovatio, cuando la cotización media del mercado libre ronda los 10 céntimos. Esta diferencia supone un sobrecoste mensual evitable de hasta 75 euros en un consumo estándar de vivienda.

Corregir las condiciones del suministro eléctrico resulta inmensamente más provechoso que confiarse al ajuste estacional del reloj: "De media, quien revisa su factura logra un ahorro de 300 euros al año", destaca Natalia sobre la oportunidad de negociar la tarifa.

A la mayoría de consumidores les puede dar pereza analizar detenidamente los apartados del recibo energético. A pesar de la dificultad técnica de los términos, dedicar unos minutos a revisar el contrato evita abonar sobreprecios por un servicio básico e indispensable en el hogar.

Es cierto que este fin de semana no se aliviará la economía familiar de las viviendas españolas tras el cambio de hora. No obstante, la verdadera solución para reducir el gasto mensual pasa por revisar el coste del kilovatio contratado, lo que permitirá dejar de regalar dinero mes a mes en la factura.