Margarita, albañila con 8 años de experiencia: "Los buenos profesionales se jubilan, los que saben trabajar están cotizados"

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LO ESENCIAL Las claves Margarita Vidriales dejó la limpieza y administración en 2018 para dedicarse a la albañilería y actualmente percibe un sueldo cercano a los 33.000 euros anuales. La falta de relevo generacional y la jubilación de profesionales cualificados han provocado que la mano de obra especializada esté muy cotizada en la construcción. Las mujeres representan solo el 11,2% de los trabajadores del sector, según datos del Observatorio Industrial de la Construcción. Margarita defiende que la maquinaria actual reduce las exigencias físicas e impulsa en TikTok la formación para animar a más mujeres a sumarse a los oficios.

La construcción afronta un problema que amenaza con condicionar su futuro: la falta de relevo generacional. Mientras buena parte de los trabajadores del sector se acercan a la edad de jubilación, encontrar profesionales cualificados se ha convertido en un desafío para las empresas,

En este escenario, cada vez más mujeres encuentran en los oficios una oportunidad laboral con buenas perspectivas económicas, aunque todavía deben hacer frente a prejuicios y barreras. Margarita Vidrialesa es un ejemplo de ello.

En 2018 decidió dar un giro a su trayectoria profesional y dejar atrás empleos de limpieza y administración para dedicarse a la albañilería. Con ocho años de experiencia, aseguraba a EL ESPAÑOL que no podría estar más satisfecha con su decisión.

"Los buenos profesionales de toda la vida se están jubilando, entonces los que saben trabajar están muy cotizados, y eso hace que estén bien pagados", explica.

Su experiencia refleja una realidad del mercado laboral: la escasez de mano de obra especializada puede abrir oportunidades para quienes deciden formarse en profesiones tradicionalmente vinculadas a los hombres.

Las condiciones del sector

La albañila destaca que su formación y experiencia le han permitido alcanzar un sueldo de alrededor de 33.000 euros al año. Una cifra que contrasta con los aproximadamente 1.300 euros mensuales que, según señala, puede cobrar una persona que acaba de incorporarse al oficio.

Su apuesta por la construcción también responde a las posibilidades que ofrece el sector frente a otros empleos que considera precarios. "Cualquier oficio, con la maquinaria actual, puede ser realizado por cualquier persona", defiende.

En su opinión, los avances técnicos permiten reducir las exigencias físicas de determinadas tareas y facilitan la incorporación de nuevos perfiles tradicionales.

Sin embargo, Margarita reconoce que las mujeres siguen siendo minoría en las obras. De acuerdo con los datos del Observatorio Industrial de la Construcción, representan el 11,2% de los trabajadores del sector.

Además, señala que las limitaciones relacionadas con la manipulación de cargas pueden complicar su trabajo. Según explica, la normativa establece restricciones para levantar determinados pesos, una circunstancia que puede obligar a las empresas a recurrir a maquinaria o a contar con más personal para realizar algunas tareas.

Margarita también usa su cuenta de TikTok (@margaritavidrialesa), para mostrar su trabajo y responder a quienes cuestionan su capacidad para desempeñar estas funciones. Frente a los comentarios negativos, sostiene que el principal error consiste en asociar la construcción exclusivamente con la fuerza física.

"Si yo he podido, cualquiera puede. Y no existe una satisfacción mejor que construir, desde la nada, algo bonito con tus propias manos", afirma.

Por eso, anima a otras mujeres a descubrir los oficios mediante la formación y la experiencia práctica. Su mensaje coincide con uno de los retos del sector: atraer nuevos trabajadores para cubrir las vacantes que dejan quienes se jubilan y garantizar que los conocimientos profesionales no se pierdan con el relevo generacional.