El Gran Wyoming (71 años), propietario de 20 pisos: "Me tratan como cargo público, con mi dinero hago lo que quiero"

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LO ESENCIAL Las claves El Gran Wyoming defiende su derecho a invertir en 20 viviendas el dinero ganado durante sus 30 años de carrera en televisión. El presentador de 'El Intermedio' critica que se le exija la responsabilidad de un cargo público al cuestionar sus decisiones económicas. Reconoce que las medidas económicas que apoya la izquierda, como la subida del impuesto sobre el patrimonio, le perjudican directamente como 'potentado'.

El Gran Wyoming es uno de los rostros más reconocibles de la televisión española. Desde 2006, el presentador conduce El Intermedio, el espacio de laSexta en el que combina humor y sátira política.

A lo largo de estas décadas, su trayectoria profesional le ha permitido acumular un importante patrimonio, en el que destacan 20 viviendas en propiedad. Un asunto que ha generado debate por su conocida afinidad con la izquierda política.

El humorista, cuyo nombre real es José Miguel Monzón Navarro, reconoció en una entrevista concedida a Vanitatis en 2014 que posee numerosos inmuebles y ha defendido su derecho a invertir el dinero que ha generado durante su carrera.

Con décadas de trabajo en televisión, Wyoming considera que sus inversiones responden al fruto de su actividad profesional: "Lo de los pisos es cierto. Llevo 30 años trabajando en televisión y he ganado mucho dinero y lo invierto en lo que quiero. Otros lo invierten en barcos o en fincas para criar toros".

Las propiedades del presentador ponen sobre la mesa el debate sobre la relación entre las ideas políticas de una figura pública y sus decisiones económicas. Wyoming es conocido por sus críticas a la derecha, especialmente al PP y Vox, así como por sus intervenciones sobre las desigualdades sociales y los poderes económicos.

Impuestos y patrimonio

Lejos de esquivar esa contradicción, el presentador reconoce que determinadas medidas económicas defendidas por la izquierda pueden perjudicarle directamente.

Su patrimonio le sitúa entre quienes podrían verse afectados por la subida de la fiscalidad sobre la riqueza, aunque distingue entre el impacto personal de esas decisiones y su valoración política.

"Todas las medidas que pueda sacar la izquierda, como potentado que soy, me perjudican", señalaba. "Que suban los impuestos de patrimonio me perjudica. Otra cosa es que esté de acuerdo o no con ello".

Wyoming también se muestra molesto por la atención que recibe su situación económica y considera que, en ocasiones, se le exige una responsabilidad propia de quienes ocupan un cargo institucional.

"A mí me tratan como si fuera un cargo público", afirma. "Con mi dinero hago lo que me da la gana". El presentador defendía así que su posicionamiento ideológico no tenía por qué determinar la forma en que maneja sus ingresos.

Su caso refleja una de las controversias recurrentes en torno a las figuras públicas con un patrimonio elevado: hasta qué punto sus inversiones personales deben influir en la valoración de sus ideas y de su discurso público.