El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, este viernes en un acto en Valencia. Europa Press

Feijóo rinde cuentas sobre su patrimonio: ahorros de hasta 930.000 euros, 2 viviendas y 184.000 euros en plusvalías

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo percibió 85.601,86 euros brutos como presidente de la Xunta de Galicia y 183.861,65 euros por ganancias patrimoniales. El líder del PP acumula cerca de 930.000 euros en ahorros e inversiones, destacando un fondo de 481.500 euros y un plan de pensiones de 190.547 euros. Es propietario único de un piso en Madrid, una vivienda con garaje en Vigo y una finca rústica en Ames, además de poseer acciones en Inditex y Telefónica. La declaración oficial publicada por el Senado revela que Feijóo no tiene deudas pendientes, préstamos personales ni cargas hipotecarias.

El Registro General de las Cortes Generales ha publicado la declaración oficial de bienes y rentas correspondiente a Alberto Núñez Feijóo tras su incorporación a la Cámara Alta. El documento muestra que cobró 85.601,86 euros brutos como presidente de la Xunta de Galicia en el ejercicio previo a su llegada al Senado.

A su sueldo público institucional se suman 705,29 euros por intereses bancarios y 5.119,24 euros ingresados gracias al alquiler de inmuebles de su propiedad. Sin embargo, su pellizco más importante llegó a través de las ganancias patrimoniales, con un beneficio extraordinario de 183.861,65 euros.

En el apartado fiscal, la ficha del Senado refleja lo que pagó por IRPF en su última declaración de la renta. El líder del Partido Popular abonó una cuota de 69.291,43 euros, una cifra que incluye tanto las retenciones de su nómina como la liquidación final del ejercicio.

En cuanto al dinero guardado, la documentación oficial acredita que sus ahorros rozan los 900.000 euros en diferentes herramientas financieras. En concreto, dispone de 156.613 euros en sus cuentas corrientes y mantiene otros 50.807 euros amarrados a un depósito a plazo fijo.

El grueso de su colchón económico se concentra en productos de inversión y fondos de previsión a largo plazo. Feijóo cuenta con un fondo de inversión en Abanca valorado en 481.500 euros y un plan de pensiones privado que acumula un saldo total de 190.547 euros.

Sin préstamos

En la bolsa tradicional, el presidente del PP posee 2.500 acciones de Inditex, con un valor de 51.050 euros, y 97 títulos de Telefónica valorados en 455 euros. En cambio, la sección reservada a vehículos privados, motocicletas y embarcaciones privadas ha quedado completamente en blanco.

El dirigente declara ser dueño único de dos propiedades urbanas y un terreno rústico. Su patrimonio incluye un piso en Madrid comprado en 2001, una casa con plaza de garaje en Vigo adquirida ese mismo año y una finca en el municipio coruñés de Ames.

El dato más llamativo de su balance patrimonial es que no tiene que pagar ninguna letra financiera a final de mes. La casilla correspondiente a hipotecas, préstamos personales y deudas con los bancos no muestra ningún compromiso pendiente.

La publicación de esta ficha en el Senado cumple con la transparencia que se exige a todos los parlamentarios españoles. Este control público permite a los ciudadanos fiscalizar la evolución del patrimonio de los políticos cuando asumen un nuevo cargo de representación.