Entró en vigor: los trabajadores tienen derecho a un permiso retribuido de 4 días ante alertas por mal tiempo o inundaciones

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LO ESENCIAL Las claves Los trabajadores tienen derecho a un permiso retribuido de hasta cuatro días ante alertas meteorológicas graves que impidan el desplazamiento o la asistencia al puesto de trabajo. No se requiere autorización previa de la empresa para acogerse al permiso; basta con notificar la ausencia y justificarla con avisos oficiales de organismos como la AEMET o Protección Civil. La empresa no puede sancionar, penalizar ni descontar días de vacaciones al empleado por ejercer este derecho, y los trabajadores pueden interrumpir su jornada si existe riesgo inminente. Si la situación de riesgo se prolonga más de cuatro días, el permiso se extenderá y la empresa podrá tramitar un ERTE por fuerza mayor.

La llegada de este otoño ha venido cargada de lluvias y tormentas. Recientemente, la costa mediterránea y las Baleares se vieron azotadas por el temporal Adam, activando multitud de alertas naranjas y rojas por todo el litoral.

En una situación así, el Estatuto de los Trabajadores brinda la posibilidad de acogerse a un permiso retribuido de hasta cuatro días para garantizar la seguridad de los empleados.

El artículo 37.3 establece que la licencia laboral puede cogerse siempre que no se pueda llegar al puesto de trabajo o que las autoridades no recomienden, limiten o prohíban los desplazamientos.

¿La empresa debe aprobar el permiso?

No, el Estatuto de los Trabajadores detalla que no es necesaria una autorización previa de la empresa. Basta con notificar la ausencia lo más pronto posible y justificar el permiso con avisos de Protección Civil, la AEMET u otras instituciones públicas.

Además, el empresario no puede sancionar ni penalizar al empleado. Tampoco puede descontar días de vacaciones cuando el trabajador se acoge a este permiso.

"Transcurridos los cuatro días, el permiso se prolongará hasta que desaparezcan las circunstancias que lo justificaron", reza el artículo.

Sin embargo, pasadas 4 jornadas, la empresa podrá acogerse a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor.

Los empleados pueden interrumpir su trabajo

Por otro lado, el Real Decreto 486/1997 establece que las empresas están obligadas a adoptar medidas para prevenir riesgos derivados de fenómenos meteorológicos adversos, siempre que las tareas se lleven a cabo en el exterior.

Esto incluye la reducción o modificación de los horarios de la jornada laboral e incluso la prohibición de realizar determinados trabajos.

De hecho, los propios empleados pueden interrumpir su trabajo si consideran que el desarrollo de su actividad supone un riesgo grave e inminente para su salud. Así lo reconocen tanto el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como el artículo 19.5 del Estatuto de los Trabajadores.

En esta línea, los representantes sindicales o los delegados de prevención también pueden acordar la paralización inmediata de la actividad. Por supuesto, acogerse a este derecho no puede acarrear ninguna sanción o perjuicio.

Una prórroga con ERTE

Si el temporal persiste durante más de 4 jornadas laborales y sigue suponiendo un riesgo para los trabajadores, los empleados tienen derecho a una prórroga. No obstante, la empresa podrá activar un ERTE.

Este permite suspender los contratos de los trabajadores o reducir las jornadas sin que la plantilla pierda el derecho al subsidio por desempleo. En definitiva, es un mecanismo para que ninguna de las partes salga perjudicada.