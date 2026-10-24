José María Figaredo (Vox) rinde cuentas sobre su patrimonio: 2 viviendas, sueldo público de 129.905 € y una nave industrial

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LO ESENCIAL Las claves El diputado de Vox José María Figaredo percibe un sueldo público anual de 129.905,02 euros como parlamentario en el Congreso. En su patrimonio destacan tres inmuebles en propiedad al 100% (dos viviendas y una nave industrial), un 50% de un piso con garaje y participaciones en otras tres propiedades heredadas. Cuenta con una flota personal de un coche (Volkswagen Polo) y tres motocicletas de distintas cilindradas. Declara una liquidez modesta de 17.935 euros frente a una deuda pendiente de 616.565 euros repartida en dos hipotecas y un préstamo personal.

Conocido por sus incisivas intervenciones en el hemiciclo, José María Figaredo es también uno de los diputados con las cuentas más complejas del Congreso.

La declaración oficial de bienes y rentas del parlamentario de VOX traza el perfil de un político con una economía saneada en ingresos, un extenso patrimonio inmobiliario y, en contrapartida, un nivel de endeudamiento notable.

El principal motor financiero del diputado asturiano es su trabajo institucional. De acuerdo con los datos actualizados por la plataforma Transparentia (Newtral), Figaredo percibe un sueldo público anual de 129.905,02 euros.

Esta nómina se construye sumando el salario base de la Cámara Baja, la indemnización libre de impuestos por representar a una circunscripción distinta a Madrid y los complementos que percibe por asumir diversas portavocías parlamentarias.

A esta cifra se le sumó en su momento el rastro de su actividad privada, aunque con un asterisco temporal ineludible.

En su declaración, presentada a finales de 2023, notificó ingresos adicionales por valor de unos 31.700 euros.

Esta cantidad se desglosaba en cuatro conceptos: su trabajo como abogado (13.332 euros), su sueldo orgánico como secretario general del grupo (9.600 euros), los rendimientos inmobiliarios (8.015 euros) y la docencia universitaria (720 euros).

No obstante, la normativa parlamentaria obliga a declarar los ingresos correspondientes al ejercicio anterior, en este caso, 2022.

Por tanto, estos datos corresponden a 2022 y no permiten confirmar si actualmente sigue ejerciendo la abogacía o dando clases, aunque los rendimientos inmobiliarios podrían mantenerse o incluso haber aumentado.

Ladrillo y motor

Donde la fotografía es mucho más nítida es en el apartado patrimonial. Figaredo declara intereses en siete inmuebles repartidos entre Madrid y Asturias.

Sin embargo, la titularidad completa solo le corresponde en tres de ellos: una vivienda madrileña comprada en 2018, otra vivienda asturiana heredada en 2016 y una nave industrial en el Principado, heredada en 2021.

Su cartera inmobiliaria se completa con el 50% de un piso con garaje en la capital (adquirido en 2022) y pequeñas participaciones (del 6% al 12,5%) de otras tres residencias heredadas en Asturias.

El documento también da cuenta de su garaje personal, donde descansan un Volkswagen Polo y tres motocicletas de distintas cilindradas.

Liquidez frente a la deuda

El contrapeso a este patrimonio se encuentra en sus obligaciones financieras.

Curiosamente, su liquidez declarada es más bien modesta: apenas 17.935 euros depositados en cuentas corrientes y planes de pensiones.

En cambio, en el momento de registrar el documento, Figaredo acumulaba un pasivo de 616.565 euros.

Esta importante losa se dividía en una hipoteca de 2018 (con un saldo pendiente de 252.400 euros), un segundo crédito hipotecario al 50% suscrito en 2022 (con 334.165 euros por pagar) y un préstamo personal, también a medias, del que adeudaba 30.000 euros.

Al tratarse de una "foto fija" tomada en 2023, esta deuda oficial se habrá ido reduciendo paulatinamente a lo largo de los meses con el abono de sus correspondientes cuotas.