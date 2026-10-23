José Elías Navarro, 50 años: "La mili debería volver. A muchos chavales les hace falta ese baño de realidad"

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LO ESENCIAL Las claves El empresario José Elías Navarro defiende el regreso del servicio militar obligatorio en España como una vía para aportar disciplina y madurez a la juventud. El propietario de Audax Renovables y La Sirena no plantea una mili de tres años, pero sí una experiencia corta que ayude a salir de la burbuja familiar. El servicio militar obligatorio se suspendió en España en 2001 y, aunque la Constitución permite regularlo por ley, actualmente no forma parte de la agenda política.

El empresario José Elías Navarro ha defendido a través de su cuenta de X (@jose_elias_nvr) la reinstauración del servicio militar obligatorio en España. El propietario de Audax Renovables considera que la mili podría ayudar a los jóvenes a adquirir disciplina, asumir responsabilidades y comprender la importancia del respeto hacia los demás.

Una propuesta con la que ha reflexionado sobre los cambios sociales que, a su juicio, se han producido durante las últimas décadas. "La mili debería volver", aseguraba el empresario. "A muchos chavales les hace falta ese baño de realidad".

En su opinión, quienes crecen sin salir del entorno familiar pueden desarrollar una visión idealizada de la vida. "Hasta los 17 años, si no has salido del redil de tu casa, te crees que la vida es de color de rosa y que hay unicornios en la calle. Pero la vida no es así", argumenta.

Elías recuerda su propia existencia durante el servicio militar, cuando, según explica, comprendió que formar parte de un grupo no significaba tener un trato especial. "Era un choque de realidad que ponía a la gente en su sitio", afirma.

El empresario también vincula su propuesta con la pérdida de respeto que percibe entre los jóvenes. Como ejemplo, menciona situaciones cotidianas, como encontrar a adolescentes sentados en el autobús mientras una persona mayor permanece de pie.

A su juicio, la mili permitía interiorizar normas básicas de convivencia y responsabilidad. No obstante, matiza que no considera necesario recuperar un servicio de varios años. "No digo que haga falta estar tres años sirviendo. Pero salir un poco de la burbuja le vendría de perlas a más de uno para aprender cómo funciona la vida", concluye.

¿Puede volver la mili?

El servicio militar obligatorio quedó suspendido en España en diciembre de 2001, aunque la Constitución no impide expresamente recuperarlo. Su artículo 30.2 establece que una ley fijará las obligaciones militares de los españoles, por lo que su reinstauración requeriría una nueva regulación legal.

Sin embargo, la posibilidad de recuperar la mili está lejos de ser una prioridad política.

España mantiene un modelo de Fuerzas Armadas profesionales, basado en personal voluntario y especializado, mientras que el reclutamiento obligatorio exigiría una inversión considerable en instalaciones, equipamiento y formación.

Aunque varios países europeos han reabierto el debate sobre el servicio militar ante el deterioro del contexto de seguridad internacional, en España no existe un proyecto consolidado para recuperarlo. Por ahora, la propuesta de Elías se mantiene en el terreno del debate público.

¿Quién es José Elías Navarro?

Nacido en Badalona en 1976, José Elías Navarro es uno de los empresarios más conocidos del panorama económico español. Preside Audax Renovables, grupo especializado en energías renovables y comercialización energética, y es propietario de la cadena de supermercados de congelados La Sirena.

También ha participado en otras compañías cotizadas y ganó notoriedad pública en 2021 por su respaldo financiero a Joan Laporta para que pudiera asumir la presidencia del FC Barcelona.

Su trayectoria empresarial está marcada por una historia de superación: tras atravesar una situación de bancarrota a los 32 años, construyó un importante patrimonio.

En los últimos años, además, ha reforzado su presencia pública a través de las redes sociales, los podcast y su libro autobiográfico, Billionaire.