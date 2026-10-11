El nuevo espacio de Iberia en el aeropuerto de Madrid: 800 m2 de sala VIP con recetas españolas y una barra 360º
La Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas estrena la Emerald Lounge Sorolla, el espacio más exclusivo de Iberia para sus mejores clientes
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Solo por la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas pasan, de media, más de 100.000 pasajeros al día: muchas personas que, maletas en ristre, buscan su puerta de embarque o apuran los minutos previos antes de subir al avión tomando un refresco o con alguna compra de última hora.
Es un escenario convencional en cualquier aeropuerto. Pero lo que ya no resulta tan evidente es que esa espera puede hacerse tumbado en una cama, disfrutando de un cóctel o degustando algunas muestras de alta cocina nacional.
Las mejores recetas españolas y los productos más selectos de la dieta mediterránea dan sentido a la apuesta por la gastronomía de la Emerald Lounge Sorolla. Se trata del espacio más exclusivo que tiene Iberia para sus clientes, una nueva sala VIP que redefine el concepto de este tipo de instalaciones.
Beatriz Guillén, directora de Clientes de Iberia
800 metros cuadrados de atención personalizada
En sus 800 metros cuadrados, las mejores elaboraciones culinarias conviven con la máxima privacidad y una obsesión por la atención personalizada como parte de la experiencia premium antes de iniciar sus vuelos de corto y medio radio.
Se trata, como apunta Beatriz Guillén, directora de Clientes de Iberia, de ofrecerles "una experiencia más premium a nuestros mejores clientes, aquellos situados en los niveles Platino, Platino Prime, Infinita, Infinita Prime y Singular", explica.
De hecho, la puesta en marcha de este espacio responde al compromiso de la compañía por atender sus demandas, especialmente las de "quienes nos venían pidiendo desde hacía varios años un lugar más exclusivo para descansar, trabajar y disfrutar de una oferta gastronómica superior".
Sin prisa para embarcar
La capacidad de la sala Emerald es de 128 personas, una cifra máxima inalcanzable "al menos en sus dos primeros años", según Beatriz. Pero lo que está claro es que cualquiera de estos pasajeros no tendrá una prisa especial por embarcar una vez entre en este espacio. La oferta gastronómica —"más elevada" que en otras salas VIP— es uno de los mejores argumentos para tomarse las cosas con calma.
"Queremos ser un referente en restauración", enfatiza la directora de Clientes de la aerolínea. Para ello, Iberia ha diseñado —junto con DO & CO, la prestigiosa firma de catering de alta calidad con la que colabora desde hace años— un menú mediterráneo que rota cada 15 días con una clara identidad española.
Gastronomía de primer nivel a cualquier hora
Además, la 'sobremesa' también alcanza las cotas más elevadas, con la incorporación de una barra 360º atendida de forma permanente por un barman y barista profesional.
Es una idea "que se asemeja mucho a ese concepto muy español de taberna, en donde tienes a una persona que te prepara tu cóctel favorito o que te sirve un café a primera hora de la mañana".
Solo que aquí "los licores son de alta calidad, el café es de especialidad, e incluso se sirve champán, algo que no ocurre en otras salas VIP". Y una nota castiza: por la sala hay distribuidos boles con violetas, el dulcísimo caramelo tan típico de Madrid.
La idea es sorprender continuamente a estos clientes tan exigentes y que siempre encuentren algo que les haga querer repetir: "Tenemos un 40% de pasajeros que viene por ocio y un 60% que lo hace por negocios; de estos, lo que más buscan es ese servicio personalizado, un buen café y algo que comer", argumenta Beatriz.
Ubicación estratégica y diseño con firma de autor
La sala, ubicada justo después del control de seguridad y sobre las puertas de embarque de la zona central de la T4, refleja el cuidado con el que se ha planteado cada detalle.
Si el usuario de la Emerald Lounge Sorolla puede percibir el máximo nivel es porque también aquí Iberia ha querido marcar la diferencia. Y lo hace contando con la firma de Patricia Urquiola, Premio Nacional de Diseño 2025, en todo el interiorismo y el mobiliario.
"Consideramos que este toque aporta un confort y una calidez diferenciales con respecto a otras salas VIP, tanto dentro como fuera de España", señala Beatriz Guillén.
Esa calidez se percibe en la iluminación indirecta, en la acústica, en la distribución de las áreas comunes e individuales y en el mobiliario. Sin embargo, el factor clave reside en la atención a medida.
"El personal acompaña al cliente, le busca acomodo y le asiste en lo que necesite: desde servirle un café hasta resolver cualquier gestión sobre su vuelo".
¿Una siesta antes del vuelo?
Más allá de la gastronomía y la atención personalizada, la sala sorprende por sus equipamientos orientados al bienestar: dispone de duchas totalmente equipadas y cabinas privadas tipo suite con cama para descansar antes del vuelo.
Estos espacios también siguen la línea estética marcada por Urquiola. Y es relevante mencionarlo porque la coherencia de estilos que ha implantado Iberia en esta sala tan exclusiva tendrá su reflejo en las cabinas Business de sus aviones con "el retrofit previsto para sus flotas" a partir de 2027.
Emerald Lounge Sorolla: un guiño a la cultura española
La Emerald Lounge Sorolla es un salto de calidad en la idea de salas exclusivas, pero eso no supone una ruptura con las salas VIP convencionales, como aclara Beatriz: "También estamos trabajando para mejorar otras que tenemos, como la sala Dalí [también en Barajas], que estaba saturada".
La apertura de la Sorolla ayudará a aliviar su afluencia sin dejar de lado que, como apunta la responsable de la aerolínea, se revisa constantemente la oferta gastronómica de las otras salas y ya se proyectan a futuro nuevos espacios "en nuestro hub de Madrid para que todo el mundo quiera venir a experimentar nuestros servicios y se sienta cómodo desde que llega hasta que sale".