El nuevo espacio de Iberia en el aeropuerto de Madrid: 800 m2 de sala VIP con recetas españolas y una barra 360º

Solo por la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas pasan, de media, más de 100.000 pasajeros al día: muchas personas que, maletas en ristre, buscan su puerta de embarque o apuran los minutos previos antes de subir al avión tomando un refresco o con alguna compra de última hora.

Es un escenario convencional en cualquier aeropuerto. Pero lo que ya no resulta tan evidente es que esa espera puede hacerse tumbado en una cama, disfrutando de un cóctel o degustando algunas muestras de alta cocina nacional.

Las mejores recetas españolas y los productos más selectos de la dieta mediterránea dan sentido a la apuesta por la gastronomía de la Emerald Lounge Sorolla. Se trata del espacio más exclusivo que tiene Iberia para sus clientes, una nueva sala VIP que redefine el concepto de este tipo de instalaciones.