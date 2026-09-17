El espectáculo ideal para visitar desde el 17 de septiembre: más de 10 puestos de comida y más de medio millón de asistentes desde 2021

Un proyecto de EL ESPAÑOL y

En una ciudad con una oferta cultural inmensa que varía cada semana, destacar no es algo fácil.

Sin embargo, en ese complejo mapa del ocio madrileño, WAH Show ha conseguido consolidarse como una de las propuestas más recomendadas de la capital y un auténtico icono del entretenimiento.

Concebido, creado y producido íntegramente en España, este proyecto inmersivo regresa este septiembre con su sexta temporada. Reafirma así su lugar como una cita imprescindible tanto para el público local como para el extranjero.

Ubicado en el Espacio WAH, en IFEMA Madrid, deja atrás el concepto tradicional de espectáculo para abrir paso a un formato que combina tecnología de vanguardia, alta producción artística, gastronomía internacional y música en directo.

Una experiencia de más de cinco horas, diseñada para transformar un día cualquiera en un recuerdo difícil de olvidar.